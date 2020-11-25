ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що міністра інфраструктури Владислава Криклія можуть відправити у відставку. Крім цього, різні інформаційні атаки здійснюються не тільки щодо нього. Є напруга і низка критичних публікацій стосовно віцепрем'єра Олега Уруського.

Втім коли є замовлення, то такі інформаційні атаки відчуваються дуже сильно. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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"Я відчув, що вже є така інформаційна атака на Криклія. За деякими джерелами, це відбувається з різних боків", – зауважив він.

За його словами, існує дуже багато конфліктів, зокрема, і конкурентна боротьба за посаду у сфері, яка стосується дорожнього будівництва.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, замість Владислава Криклія міністром інфраструктури можуть призначити чинного голову Укравтодору Олександра Кубракова.

Політолог відзначив, що чув про нього і позитивні оцінки як про людину, яка займається дорожнім будівництвом. З іншого боку, є і критика його діяльність.

Але це може бути і критика конкурентів, або тих, хто хочуть бачити на цій посаді якогось свого ставленика. Я б зараз не давав окремих оцінок,

– прокоментував він.

На думку Володимира Фесенка, підтвердження чи спростування чуток буде наступного тижня. Відтак якщо це під собою певні підстави, тоді, можливо, спочатку Кабмін оприлюднить рішення про відставку Криклія, яке потім має затвердити Верховна Рада.

Чи можливий варіант розпуску уряду

Політолог пояснив, що уряд неможливо просто так розпустити. Має бути вотум недовіри з боку депутатів. Також потрібно зібрати 150 підписів нардепів, щоб ініціювати розпуск Кабміну. І для остаточного ухвалення рішення необхідно 226 голосів.

На мій погляд, зміна уряду можлива тільки з ініціативи президента, як і зміна будь-якого міністра. Оскільки міністра юридично зараз можна змінити тільки рішенням Кабміну,

– зазначив він.

Володимир Фесенко пригадав, що з боку депутатів були різні ініціативи щодо кадрових змін уряду. Наприклад, ще у вересні 2020 року керівництво "Слуги народу" критикувало представників економічного блоку.

Втім наголосив, що самі депутати не можуть звільнити будь-якого міністра, в них немає таких повноважень. Це можна зробити рішенням Кабміну, яке має ініціювати президент.

"Ключова ланка політичного рішення – саме президент", – підсумував він.