Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував чутки про своє звільнення. Так, він заперечив інформацію, що днями з’явилася у ЗМІ.

Він також зауважив: навіть розмов про його звільнення не було. Про це Владислав Криклій розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує ТСН.

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Чуток дуже багато. Мені подобається вислів про те, що Богу важко працювати, але він навіть не розраховує на відставку. Ніхто нікуди не збирається. Дуже багато роботи і викликів,

– прокоментував Криклій чутки про своє звільнення.

Водночас на запитання про те, хто хоче його відставки, міністр не відповів. Криклій лише додав, що "все, що в ЗМІ, залишається у ЗМІ".

Зауважимо, що на посаді міністра інфраструктури Криклій перебуває від серпня 2019 року (тобто перебував і в уряді Гончарука – 24 канал) та є таким собі "довгожителем" в Кабміні, склад якого за останній рік часто змінювався.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, роботою Владислава Криклія на посаді міністра інфраструктури нібито не задоволені, тож на його місце можуть призначити чинного голову Укравтодору Олександра Кубракова.

Раніше у Мінінфраструктурі відмовилися обговорювати цю інформацію, заявивши, що чутки не коментують.

Зазначимо, що до цього головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що в Кабміні можуть бути кадрові ротації. Серед тих міністрів, які можуть залишитись без роботи, називали саме Криклія та Ольгу Буславець.

Буславець уже покинула посаду 20 листопада. Замість неї тимчасово очолюватиме відомство її заступник Юрій Бойко.