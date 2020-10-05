У Франції щодня фіксують збільшення нових випадків інфікування коронавірус. У зв'язку зі зростанням захворюваності влада оголосила Париж та його передмістя зоною максимальної небезпеки.

Як пише газета Le Parisien, міський голова Парижа Анн Ідальго має 5 жовтня під час пресконференції оголосити про нові обмеження.

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Наразі уряд рекомендує всім співробітникам працювати віддалено, якщо в них є така можливість.

З 6 жовтня аудиторії та лекційні зали в університетах можуть бути заповнені лише на 50%. Офіційний представник уряду Габріель Атал повідомив, що був шокований світлинами з переповнених класів у вищих навчальних закладах.

Бари та кафе в Парижі знову закриють

У зв'язку зі збільшенням кількості нових інфікованих, влада може планує закрити всі бари та кафе в столиці Франції.

Водночас ресторани та бістро, найімовірніше, будуть працювати і далі, однак за умови дотримання карантинних вимог. Вони прийматимуть клієнтів до 22:00.

Що відомо про карантинні обмеження у Франції

Франція продовжує ставити невтішні рекорди захворюваності. Найбільш ураженим місто наразі є Марсель. Через це уряд вирішив запровадити нові заборони на півдні країні. В регіоні знову закрили всі бари, ресторани, фітнес-клуби та інші заклади, здатні приймати велику кількість людей. Натомість театри, музеї та виставки працюватимуть у звичному режимі.

Місцеві жителі з обуренням відреагували на таку постанову. Регіональна влада намагалася скасувати це рішення через суд, однак позов відхилили. На тлі посилення карантинних обмежень люди почали виходити на масові протести.



Протест у Франції / Фото AP