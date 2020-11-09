Створена пандемією COVID-19 глобальна економічна криза може призвести до виникнення нових загроз безпеці. Причому мовиться навіть про світову війну. Таку думку висловив представник міноборони Великої Британії Нік Картер.

Начальник штабу оборони при міноборони Великої Британії генерал сер Нік Картер в інтерв'ю Sky News 8 листопада зробив кілька несподіваних прогнозів. Хоча зазвичай вищі військові офіцери не дозволяють собі говорити про таке.

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Чи можлива третя світова війна

Представник військового відомства Об'єднаного Королівства застеріг: є ризик виникнення третьої світової війни.

По-перше, поточні дрібні конфлікти можуть вийти з-під контролю. А отже, долучаться більше країн, які залучить більше зброї.

По-друге, на тлі пандемії COVID-19 та глобальної економічної кризи також можуть виникнути нові загрози безпеці, аж до світової війни.

Картер зазначив, що економічні кризи в минулому призводили до криз безпеки. Тож це може повторитися, адже пандемія дійсно завдала потужного удару світовій економіці.

У армії мають служити роботи

Серед інших цікавинок: начштабу заявив про плани модернізувати британську армію – щоб до 2030 року в ній служили 90 000 людей і 30 000 роботів.

А першим кроком до цього має бути зміна стратегії у плануванні бюджету: замість річного розробити багаторічний.

Видання, цитуючи Ніка Картера, примітило: для старшого військового офіцера у Британії незвично коментувати подібні речі.

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