Ситуація з поширенням коронавірусу в ОРДЛО критична. Донедавна окупанти взагалі заперечували COVID-19, а тепер приховують реальні масштаби епідемії.

Епідемія коронавірусу на Донбасі розвивається лавиноподібно. Про це виконавчий директор благодійного фонду "Схід SOS" Костянтин Реуцький розповів у ефірі "Апостроф TV".

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За його словами, на окупованих територіях фактично не проводять тестування, адже місцеві лабораторії забезпечують лише третину від потреби. Тому "офіційні цифри" не відповідають реальній ситуації.

Довідка. Окупанти повідомляють, що станом на 26 листопада у так званій "ДНР" зафіксували 833 випадки коронавірусу. Водночас запевняють, що у "ЛНР" на COVID-19 захворіли лише 429 людей.

Реуцький підкреслив, що лікарні не справляються з кількістю пацієнтів, хворим доводиться лежати навіть у коридорах. Через брак медичних працівників до лікування хворих почали залучати студентів.

"Всім хворим ставлять діагнози ГРВІ та пневмонія. Щодня з пневмоніями у лікарні на окупованій території потрапляють сотні людей", – зауважив волонтер.

"Пневмонія – це майже вирок"

Крім цього, на окупованому Донбасі не вистачає обладнання, а також ліків у аптеках. Йдеться не лише про противірусні препарати, а й навіть про звичайні вітаміни.

Як гірко жартують мої луганські друзі, лікуватися доводиться подорожником. За словами медиків, реальна смертність може досягати 9%. Пневмонія для багатьох місцевих – майже вирок,

– пояснив Ревуцький.

Директор благодійного фонду наголосив, що ватажки бойовиків закликають Росію допомогти. Проте Кремль наразі розв'язує свої проблеми, тож не береться допомагати Донбасу.