Мер Маріуполя Вадим Бойченко заразився COVID-19. Очільник міста пішов на самоізоляцію 22 жовтня, однак проводить робочі наради у віртуальному режимі.

Як почувається політик

Поки що у Бойченка немає жодного симптому коронавірусу. Про це повідомила пресслужба міської ради Маріуполя.

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Упевнений, незабаром отримаю два негативних тести на коронавірус і повернуся до звичного ритму життя. Бажаю всім здоров'я,

– заявив Бойченко.

Вже перебуваючи на самоізоляції, мер обговорив із заступникам питання щодо врегулювання ситуації з COVID-19 у місті.

Що відбувається у міськраді Маріуполя

Усі працівники міськради, з якими контактував Бойченко, здали тест на коронавірус.

Негативні результати вже отримали:

Михайло Когут – займається питаннями житлово-комунального сектора Маріуполя;

Ксенія Сухова – відповідає за охорони здоров'я міста;

Аркадій Мєшков – забезпечує взаємодію з правоохоронним блоком.

Зверніть увагу! Станом на 22 жовтня на Донеччині зафіксували 6 776 заражених коронавірусом. Одужали – 1 186 заражених, померли – 66 людей.