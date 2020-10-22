COVID-19 підхопив мер Маріуполя Вадим Бойченко: як почувається політик
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заразився COVID-19. Очільник міста пішов на самоізоляцію 22 жовтня, однак проводить робочі наради у віртуальному режимі.
Як почувається політик
Поки що у Бойченка немає жодного симптому коронавірусу. Про це повідомила пресслужба міської ради Маріуполя.
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Упевнений, незабаром отримаю два негативних тести на коронавірус і повернуся до звичного ритму життя. Бажаю всім здоров'я,
– заявив Бойченко.
Вже перебуваючи на самоізоляції, мер обговорив із заступникам питання щодо врегулювання ситуації з COVID-19 у місті.
Що відбувається у міськраді Маріуполя
Усі працівники міськради, з якими контактував Бойченко, здали тест на коронавірус.
Негативні результати вже отримали:
- Михайло Когут – займається питаннями житлово-комунального сектора Маріуполя;
- Ксенія Сухова – відповідає за охорони здоров'я міста;
- Аркадій Мєшков – забезпечує взаємодію з правоохоронним блоком.