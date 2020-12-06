У Баварії введуть надзвичайний стан. Нові правила набудуть чинності вже з 9 грудня. Баварцям доведеться провести зимові свята із комендантською годиною та забороною покидати регіон.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер наголосив, що такі жорсткі заходи наразі є необхідністю. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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М'яка ізоляція дала ефект, але тільки сповільнила зростання кількості заражених. Цифри занадто високі, вони повинні знижуватися, щоб запобігти можливому перевантаженню системи охорони здоров'я,

– заявив Зедер.

Окрім того, щоб зупинити пандемію COVID-19, у Баварії заборонили вживати алкогольні напої на відкритому повітрі. Винятком не стане навіть 31 грудня.

Трохи відпочити від жорсткого карантину баварці зможуть у дні Різдва. Від 23 до 26 січня можна буде збиратися компаніями до 10 осіб.

У всі дні інші дні баварці зможуть виходити на вулицю лише через поважні причини. Зокрема, щоб піти на роботу, відвідати лікаря або купити усе необхідне.

Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірус у Баварії підхопили 230 тисяч заражених. Померли понад 4 тисячі людей.