На жаль, не можу поки що заспокоїти читачів, бо тенденція потужного поширення пандемії у світі продовжується і тільки декілька країн з мого списку показують зменшення кількості хворих.

Листопадові висновки математичного моніторингу COVID-19

Спочатку розглянемо світові аспекти пандемії, а саме:



– total cases – загальна кількість інфікованих з початку пандемії (гр.№1);

– денна інфікованість – кількість підтверджених тестів у кожний конкретний день(гр.№2);

– денна летальність – кількість летальних випадків на кожний конкретний день (гр.№3);

активні кейси – кількість підтверджених хворих у кожний окремий день, незалежно від місця перебування хворого (гр.№4).

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Світові аспекти пандемії / Графіки з фейсбук-сторінки Йосифа Зісельса

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У наступному матеріалі я спробую те ж саме зробити для України і тоді ми побачимо, як співвідносяться різні аспекти епідемії у світі та в Україні.

Простий обрахунок наведених нижче графіків, яким я не буду вас обтяжувати, дає нам наступні результати на 15 листопада:

– загальна кількість інфікованих у світі (total cases) – 54 806 911 (100%),

– загальна кількість летальних випадків – 1 324 104 (2,42%), у жовтні (2,87%),

– загальна кількість людей, які одужали – 38 132 632 (69,58%), у жовтні – (75,05%),

– загальна кількість хворих (active cases) – 15 350 175 (28,01%), у жовтні – (22,08%).

Кожен може перевірити, що сума трьох останніх параметрів дорівнює показнику першого. За останній місяць доля летальних випадків зменшилася, доля тих, хто одужав збільшилася, доля активних кейсів, на жаль, збільшилася, що віддаляє світ від закінчення пандемії.

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Про що свідчать графіки

– На денних графіках ми бачимо, на перший погляд, хаотичні коливання параметрів пандемії. Це пов'язано, на мій погляд, зі статистичними законами великих чисел та певним "розпорядком" нашого життя, тобто – з недільною циклічністю.

– Розрахунки показують, що згадані коливання (циклічності) характеризуються певними постійними середньостатистичними параметрами: період коливання – 7 днів (тиждень), середній термін летальності – 4 тижні.

– На графіку total cases (№1) ми бачимо постійно зростаючий процес з позитивною кривизною, що дає нам уявлення про стадію пандемії – світ підходить повільно до прямолінійної ділянки на графіку, що означало ще місяць тому наближення до стабілізації швидкості зростання кількості інфікованих.

На жаль, останній місяць показує нам зростання згаданої швидкості до 2% в день, тобто удвічі більше ніж місяць тому.

– За прямолінійною ділянкою, яку світ ніяк не може досягнути, хоч і наближається до неї, слід очікувати перехід до ділянки графіку негативної кривизни, що своєю чергою вказує на наближення до піку пандемії. Це краще видко на графіку активних кейсів, який за визначенням має чіткий пік.

Аналіз "спуску" з піку у багатьох країнах Європи показує, що "спуск" займає у 2-3 разу більше часу ніж підйом на пік, а це означає, що пандемія не щезне з життя людства якнайменше ще 1,5-2 роки за мінімальними оцінками.

– Аналіз матеріалів у ЗМІ показує, що навіть за умови створення ефективної вакцини у найближчі пів року, це не дасть можливості вакцинувати все людство, раніше ніж через 4-5 років.

– Водночас, досліджуючи графік активних кейсів, ми бачимо дві, явно виражені хвилі. Початок другої хвилі пандемії – середина червня, коли на графіку активних кейсів кривизна графіку поміняла свій знак з (+) на (-). На жаль, в останній місяць, про що я вже згадував, ми можемо побачити на графіку активних кейсів, початок третьої хвилі пандемії. Знову знак кривизни починає змінюватися з (+) на (-), як і в червні цього року.

– Вказані вище хвилі пандемії можна також побачити на денних графіках total cases(№2) та денної летальності (№3).

Чому кількість хворах різко зросла восени?

Якщо початок другої хвилі пандемії я пов'язую з втомою від першого етапу тяжкого і часто невиправданого карантину, зі скасуванням урядами певних карантинних обмежень, початком літнього сезону, то над причинами третьої хвилі ще треба подумати. Оскільки нам нічого не відомо про сезонний характер COVID-19, всі передбачення виявилися хибними, то перші можливі причини третьої хвилі я пов'язую з закінченням відпусток, під час яких люди більш активно пересувалися, часто не вживаючи заходів епідемічної безпеки, поверненням на робочі місця, коли пандемія була на підйомі другої хвилі, тобто у більш небезпечних умовах, ніж у травні, що могло привести до збільшення інфікованості.

Оскільки я не є лікарем та дослідником епідемій, я не можу схарактеризувати зміни (мутації) у самому вірусі, які також могли привести до збільшення інфікованості на початку другої та, можливо третьої хвилі. До кінця листопада та в грудні ми з вами зможемо побачити подальшу поведінку пандемії і зробити більш чіткі висновки про характер третьої хвилі пандемії.

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Спостерігаю у багатьох країнах хвилі епідемії, то з загальних міркувань, можу стверджувати, що ймовірність третьої та подальших хвиль досить велика.

Джерело: Facebook