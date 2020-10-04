Невдовзі повернеться до Білого дому: лікар Трампа прокоментував стан президента
Президента США Дональда Трампа можуть виписати з військово-медичного госпіталю вже у понеділок, 5 жовтня. Політика з дружиною Меланією раніше госпіталізували через зараження COVID-19.
Що кажуть медики
Стан здоров'я Трампа суттєво покращився. Про це лікар президента Браян Ґарібальді заявив в ефірі телеканалу Fox News.
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Якщо він почуватиметься, як сьогодні, ми сподіваємося виписати його вже завтра (5 жовтня – 24 канал, і він повернеться у Білий дім, де продовжить лікування,
– розповів медик.
Як Трамп переносить COVID-19
У президента США була підвищена температура тіла, а також двічі подав рівень кисню у крові. Однак наразі у Трампа немає жодних проблем з диханням. Він може вільно рухатися і не потребує сторонньої допомоги у побуті.
Напередодні лікар Трампа Шон Конлі розповідав, що президент не потребує кисневої підтримки. За словами Конлі, рішення про госпіталізацію Трампа прийняли, щоб у випадку необхідності президенту надали необхідну допомогу.
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Що відомо про COVID-19 у Трампа
- 2 жовтня Трамп розповів, що вони з дружиною Меланією заразилися коронавірусом.
- Менше ніж через 24 години подружню пару госпіталізували в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда.
- Згодом американські ЗМІ повідомили: президент Трамп потребує кисневої терапії.
- 4 вересня президент записав відео, у якому подякував американцям за турботу і заявив, що почувається вже краще, однак "наступні кілька днів будуть справжнім випробуванням".