Президента США Дональда Трампа можуть виписати з військово-медичного госпіталю вже у понеділок, 5 жовтня. Політика з дружиною Меланією раніше госпіталізували через зараження COVID-19.

Що кажуть медики

Стан здоров'я Трампа суттєво покращився. Про це лікар президента Браян Ґарібальді заявив в ефірі телеканалу Fox News.

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Якщо він почуватиметься, як сьогодні, ми сподіваємося виписати його вже завтра (5 жовтня – 24 канал, і він повернеться у Білий дім, де продовжить лікування,

– розповів медик.

Як Трамп переносить COVID-19

У президента США була підвищена температура тіла, а також двічі подав рівень кисню у крові. Однак наразі у Трампа немає жодних проблем з диханням. Він може вільно рухатися і не потребує сторонньої допомоги у побуті.

Напередодні лікар Трампа Шон Конлі розповідав, що президент не потребує кисневої підтримки. За словами Конлі, рішення про госпіталізацію Трампа прийняли, щоб у випадку необхідності президенту надали необхідну допомогу.

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