Наразі у США є багато спекуляцій з приводу того, коли саме Дональд Трамп захворів на COVID-19 та за яких умов. Водночас він міг заразити своє оточення в Білому Домі, співробітники якого змушені здавати тести на захворювання.

З іншого боку, невідомо, чи був чинний президент США хворим під час дебатів з Джо Байденом. Про це в ефірі 24 каналу розповів дослідник інституту Джона Хопкінса у Вашингтоні Микола Воробйов.

Читайте також Хворий на коронавірус Трамп "прокатався" в авто біля госпіталю: відео

Розбіжності між Трампом та Байденом

За його словами, під час дебатів Трамп та його дружина демонстративно показували, що не потрібно боятися COVID-19, це стосується моменту, коли Меланія Трамп вийшла на сцену без маски. Водночас дружина Байдена вийшла до свого чоловіка в масці, наголосив дослідник.

Трамп буде намагатися показати, що його фізичному стану нічого не загрожує. Адже головною претензією до Байдена зі сторони республіканців було те, що у 2021 році йому виповниться 78 років,

– зазначив Воробйов.

Також він зазначив, що Трамп постійно підкреслював, що Байден фізично не готовий стати наступним президентом США – зараз все це може повернутися проти Трампа. Заклики до того, щоб почати працювати так, як це було до коронавірусу – будуть ставити під питання, сказав дослідник інституту Джона Хопкінса.

Зверніть увагу Трампа планують виписати з лікарні – у Білому домі назвали дату

Різниця між сприйняттям пандемії

За словами Миколи Воробйова, Трамп вважає, що треба звільнити США від так званого локдауну і дати підприємствам можливість працювати.

Логіка Трампа та республіканців полягає у тому, що більшості людей завдає шкоди не пандемія, а власне карантин, зокрема через проблеми з робочими місцями, –

сказав дослідник.

Він зауважив, що Байден навпаки наголошує на продовженні карантину, наразі в конгресі тривають дискусії з приводу підтримки для тих, хто постраждав від коронавірусу.

Вакцина від COVID-19 в США

Микола Воробйов розповів, що є чутки, що до 3 листопада у США з'явиться вакцина від коронавірусу. За його словами, про це говорили представники в республіканських колах. Зокрема, він вважає, що якщо Трамп застосує цю вакцину на собі і вилікується – це добре вплине на результати виборів.

"Наразі відомо, що найкращі фахівці залучені до виготовлення вакцини. Можливо вона з'явиться до виборів в США і тоді вона матиме політичний ефект", – наголосив дослідник.

Що відомо про COVID-19 у Трампа