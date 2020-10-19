Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що з початку пандемії COVID-19 підхопили 60 парламентарів. Частина з них вже перехворіла, але ще чимало нардепів продовжують боротися з недугою.

За словами спікера парламенту, станом на 19 жовтня 60 нардепів хворіють або перехворіли на коронавірус. Про це Разумков сказав під час засідання погоджувальної ради, повідомляє 24 канал.

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Він також додав, що частина нардепів перебуває на самоізоляції.

Деякі додатково перебувають на самоізоляції, тому що мали контакт як з виборцями, так і з колегами які, на жаль, захворіли,

– розповів глава парламенту.

Зауважимо, що через COVID-19 бюджетний комітет не зміг зібратися для розгляду проєкту держбюджету на 2021 рік, тому що не вистачило депутатів для початку засідання.

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