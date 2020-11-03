Глава комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич захворів на коронавірус. Позитивний результат тесту на COVID-19 нардеп отримав 2 листопада.

Цей тест на коронавірус, вочевидь, був 5 від початку пандемії. Про це Завітневич написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Зверніть увагу В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19

Вчора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається це була 5 спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися. А всім бажаю 36,6! Маска, маска і ще раз маска,

– заявив політик.

Що відомо про Олександра Завітневича

Завітневичу – 47 років.

Він є нардепом Верховної Ради 9 скликання.

Балотувався від партії "Слуга народу".

З 2019 року очолює комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Що відомо про COVID-19 в Україні