Глава комітету з нацбезпеки Завітневич заразився COVID-19
Глава комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич захворів на коронавірус. Позитивний результат тесту на COVID-19 нардеп отримав 2 листопада.
Цей тест на коронавірус, вочевидь, був 5 від початку пандемії. Про це Завітневич написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Вчора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається це була 5 спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися. А всім бажаю 36,6! Маска, маска і ще раз маска,
– заявив політик.
Що відомо про Олександра Завітневича
- Завітневичу – 47 років.
- Він є нардепом Верховної Ради 9 скликання.
- Балотувався від партії "Слуга народу".
- З 2019 року очолює комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Що відомо про COVID-19 в Україні
- За добу 2 листопада в Україні виявили 8899 нових заражених коронавірусом.
- Усього від початку пандемії у країні зафіксували 411 093 випадків інфікування COVID-19.
- Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що "ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи".
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