COVID-19 у Зеленського: Радуцький відповів, де лікуватиметься президент
Президент України Володимир Зеленський, у якого діагностували COVID-19, наразі не потребує госпіталізації. Однак у разі погіршення самопочуття Зеленський лікуватиметься у тому медзакладі, в якому буде вільне ліжко.
Він наголосив, що президент дав доручення розгортати госпіталі у всіх обласних центрах. Зокрема, відділення для хворих на COVID-19 вже почало працювати у лікарні "Феофанія". Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Важливо У Зеленського виявили коронавірус: в якому стані президент
"Президент буде лікуватись там, де буде вільне місце, якщо госпіталізація буде потрібна", – запевнив Радуцький.
Він додав, що наразі стан президента стабільний, він почувається непогано. Інших симптомів, окрім температури 37,5, немає.
На жаль, в Офісі Президента підвищена захворюваність на коронавірус. Президент працюватиме в онлайн режимі. Він залишається на прямому зв'язку, він може працювати, але повинен перебувати на ізоляції,
– запевнив Радуцький.
СOVID-19 в Офісі Президента: що відомо
- Про коронавірус у президента Володимира Зеленського стало відомо 9 листопада 2020 року. Глава держави сам розповів про це на своїй сторінці у телеграмі.
- Він повідомив, що почувається добре, температура його тіла 37,5.
- Згодом стало відомо, що захворів і глава ОП Андрій Єрмак. Він повідомив, що наразі почувається нормально. Попри свій стан, залишатиметься на самоізоляції.
- Також хворобу підозрювали у заступниці Єрмака Юлії Ковалів. Однак, на щастя, та отримала негативний тест, тому працюватиме у звичайному режимі.
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