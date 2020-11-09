Президент України Володимир Зеленський, у якого діагностували COVID-19, наразі не потребує госпіталізації. Однак у разі погіршення самопочуття Зеленський лікуватиметься у тому медзакладі, в якому буде вільне ліжко.

Він наголосив, що президент дав доручення розгортати госпіталі у всіх обласних центрах. Зокрема, відділення для хворих на COVID-19 вже почало працювати у лікарні "Феофанія". Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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"Президент буде лікуватись там, де буде вільне місце, якщо госпіталізація буде потрібна", – запевнив Радуцький.

Він додав, що наразі стан президента стабільний, він почувається непогано. Інших симптомів, окрім температури 37,5, немає.

На жаль, в Офісі Президента підвищена захворюваність на коронавірус. Президент працюватиме в онлайн режимі. Він залишається на прямому зв'язку, він може працювати, але повинен перебувати на ізоляції,

– запевнив Радуцький.

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