У президента Володимира Зеленського 9 листопада виявили коронавірус. Наразі глава держави має лише 1 симптом хвороби.

У якому стані Зеленський

Президент почувається добре. Про це заявила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель, повідомляє Укрінформ.

До речі Це за межею людяності: Зеленський обурився через реакцію опонентів на COVID-19 у нього

Серед симптомів коронавірусу президент має невисоку температуру. Глава держави перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів та працює з дому. За словами прессекретарки, президент має сильний імунітет, адже він вживає багато вітамінів та займається спортом

Він бадьорий і в доброму гуморі,

– зауважила Мендель.

Крім цього, в ефірі "Сніданку з 1+1" прессекретарка зізналась, що інфікування Зеленського було дуже неочікуваним. Мендель наголосила, що в Офісі Президента регулярно проводять тестування на коронавірус.

До слова, дружина президента Олена Зеленська теж підтвердила, що політик почувається нормально.

Що відомо про коронавірус у Зеленського

Президент 9 листопада повідомив, що у нього виявили COVID-19.

Міжнародна спільнота побажала главі держави одужання. Водночас у політичних опонентів Зеленського така новина викликала радість.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив: якщо Зеленський втратить дієздатність, глава Ради може очолити державу.

Зверніть увагу! На коронавірус захворів також глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Водночас його заступниця Юлія Ковалів отримала негативний тест.