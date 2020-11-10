Оточення олігарха Ігоря Коломойського забрало близько мільярда гривень з коронавірусного фонду, який виділили на ремонт доріг у Івано-Франківській області. Фірма, яку пов'язують з олігархом виграла усі тендери.

Так, усі тендери з ремонту доріг на Прикарпатті виграла фірма "ПБС". Про це свідчить розслідування "Наші гроші". Сукупна вартість тендерів становила 3,58 мільярда гривень. Проте 916 мільйонів гривень на ремонт виділили з COVID-фонду.

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Яким чином фірма виграла усі тендери

"ПБС" конкурувала лише з представниками Національної асоціації шляховиків України. Зокрема, з "Автомагістраль-Юг" з орбіти бізнесмена Олександра Бойка та ТОВ "Ростдорбуд" з оточення мера Одеси Геннадія Труханова. Фірми торгувалися з конкурентом неохоче, тож середня знижка "ПБС" становила менше ніж 4%.

Попередні тендери "ПБС "розіграло з компаніями, які пов'язані з бізнесменом Араіка Амірханяна. Знижка компанії теж була несуттєвою – 5,5%.

Що відомо про "ПБС"

Фірму заснували ще у 2004 році в Івано-Франківську. Статутний капітал компанії становить 6,2 мільйона гривень. Станом на листопад 2020 року "ПБС"– 2 у рейтингу підрядників "Укравтодору"

Засновниця фірми Іванна Непик раніше працювала на курорті "Буковель" Коломойського, коли директором був Олександр Шевченко. До слова, Шевченко ж брав участь у виборах до Івано-Франківської обласної ради від партії "За майбутнє" бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палиці.

За інформацією розслідувачів, майже щодня Шевченко публікує у фейсбуці пости з фотографіями дорожніх підрядів "ПБС", де зауважує, що його "команда розпочала роботу".

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