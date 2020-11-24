З Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 41 мільярд гривень. Це понад 60% усіх виділених грошей.

Про рівень використання грошей з Фонду боротьби з коронавірусом станом на 20 листопада повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Використали 41 мільярд гривень, що становить 62% від загальної суми в 66 мільярдів гривень,

– йдеться у повідомленні.

На заходи у сфері охорони здоров'я скерували 7,8 мільярда гривень з передбачених 18,5 мільярдів.

На що саме пішли гроші

на підвищення надбавок та доплат медичних працівників використано 4,2 мільярда гривень з передбачених 6,1 мільярда гривень;

медичних працівників використано 4,2 мільярда гривень з передбачених 6,1 мільярда гривень; на будівництво та ремонт приймальних відділень – 1,7 мільярда гривень;

– 1,7 мільярда гривень; на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту – використали 0,8 мільярда гривень з передбачених 4 мільярдів;

та закупівлю засобів індивідуального захисту – використали 0,8 мільярда гривень з передбачених 4 мільярдів; місцевим бюджетам перерахували субвенцію на забезпечення лікарень киснем в розмірі 571 мільйонів гривень з 1,5 мільярда гривень;

в розмірі 571 мільйонів гривень з 1,5 мільярда гривень; на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень використали 0,5 мільярда гривень з передбачених 4,7 мільярда, тобто 10,6%;

для приймальних відділень опорних лікарень використали 0,5 мільярда гривень з передбачених 4,7 мільярда, тобто 10,6%; на закупівлю апаратів ШВЛ – 42 мільйони гривень з передбачених 100 мільйонів.

Інші витрати з Фонду

на заходи зі соцзахисту скерували 9,4 мільярда гривень з передбачених 11,7 мільярда;

скерували 9,4 мільярда гривень з передбачених 11,7 мільярда; 0,8 мільярда гривень використали на виплату допомоги на дітей ФОПам, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 1 та 2 групи платників єдиного податку.

Станом на 1 листопада допомогу на дітей отримали 86 949 ФОП; допомогу по безробіттю перерахували на рахунки 467 662 осіб, а роботодавцям перерахували гроші для виплати 354 148 працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

виплати матеріального забезпечення 32 220 людям та виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності 198 341;

32 220 людям та виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності 198 341; на заходи у сфері стимулювання економіки використали 20,8 мільярда гривень з передбачених 32,4 мільярда, тобто 64%;

використали 20,8 мільярда гривень з передбачених 32,4 мільярда, тобто 64%; на будівництво, реконструкції, ремонт та утримання автодоріг загального користування державного значення перераховано 20,76 мільярда гривень з передбачених 31,45 мільярда, тобто 66%;

загального користування державного значення перераховано 20,76 мільярда гривень з передбачених 31,45 мільярда, тобто 66%; на державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій використано 58 мільйонів гривень з передбачених 1 мільярда, або 5,8%;

та креативних індустрій використано 58 мільйонів гривень з передбачених 1 мільярда, або 5,8%; на забезпечення правопорядку використали 2 мільярди гривень з 2,7 мільярда, тобто 92%;

використали 2 мільярди гривень з 2,7 мільярда, тобто 92%; на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачили 524 мільйони гривень. Наразі використали половину – 324 мільйони.

Зверніть увагу! Станом на 6 листопада з Фонду боротьби з COVID-19 використали 39 мільярдів гривень, що становить 59% виділених коштів.