Кількість заражених COVID-19 на Донбасі може бути вдвічі більшою за офіційні дані, які надають окупанти. Окрім коронавірусу, у жителів окупованих територій масово фіксують ГРВІ та пневмонію.

Наразі на Донбасі зареєстровано 3 058 випадків пневмонії. Від неї вже померло 73 людини. Про це українська омбудсменка Людмила Денісова заявила на своїй сторінці у фейсбуці.

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За неофіційними даними правозахисників, загальна кількість випадків захворювань на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, може бути применшена і становити щонайменше 14 000,

– наголосила омбудсменка.

Що відбувається на Донбасі

Медичні заклади не справляються із навантаженням. З лікарень масово звільняються працівники. Водночас по місцевому телебаченні заявляють, що лікарні готові приймати пацієнтів з COVID-19 і забезпечені усім необхідним.

В аптеках немає антибіотиків та противірусних препаратів. За рекордний час жителі розкупили запас ліків, розрахований на 4 місяці.

"Швидкі" відмовляються їхати на виклики до пацієнтів із симптомами COVID-19.

Як окупанти намагаються "вберегти" населення

Окупанти досі проводять масові культурні та розважальні заходи.

Ніхто не стежить за дотриманням соціальної дистанції та маскового режиму.

Розважальні заклади, зокрема, нічні клуби працюють без жодних обмежень.

Бойовики продовжують масову паспортизацію населення. Для цього жителів окупованого Донбасу спецрейсами щодня доставляють до пунктів видачі паспортів Росії.

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Що каже Денісова

Денісова звернулася до глав місії ООН з прав людини та ОБСЄ в Україні стежити за дотриманням прав людей в умовах пандемії на окупованих територіях Донбасу. Окрім того, вона просить звернути увагу на це питання під час найближчого засідання Тристоронньої контактної групи.

Що кажуть окупанти про COVID-19 на Донбасі

На Донеччині від початку пандемії коронавірусу зафіксували 5 392 заражень COVID-19, одужали – 2 418 людей, померли – 367.