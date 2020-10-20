Кількість заражених COVID-19 на окупованому Донбасі значно применшують
Кількість заражених COVID-19 на Донбасі може бути вдвічі більшою за офіційні дані, які надають окупанти. Окрім коронавірусу, у жителів окупованих територій масово фіксують ГРВІ та пневмонію.
Наразі на Донбасі зареєстровано 3 058 випадків пневмонії. Від неї вже померло 73 людини. Про це українська омбудсменка Людмила Денісова заявила на своїй сторінці у фейсбуці.
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За неофіційними даними правозахисників, загальна кількість випадків захворювань на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, може бути применшена і становити щонайменше 14 000,
– наголосила омбудсменка.
Що відбувається на Донбасі
- Медичні заклади не справляються із навантаженням. З лікарень масово звільняються працівники. Водночас по місцевому телебаченні заявляють, що лікарні готові приймати пацієнтів з COVID-19 і забезпечені усім необхідним.
- В аптеках немає антибіотиків та противірусних препаратів. За рекордний час жителі розкупили запас ліків, розрахований на 4 місяці.
- "Швидкі" відмовляються їхати на виклики до пацієнтів із симптомами COVID-19.
Як окупанти намагаються "вберегти" населення
- Окупанти досі проводять масові культурні та розважальні заходи.
- Ніхто не стежить за дотриманням соціальної дистанції та маскового режиму.
- Розважальні заклади, зокрема, нічні клуби працюють без жодних обмежень.
- Бойовики продовжують масову паспортизацію населення. Для цього жителів окупованого Донбасу спецрейсами щодня доставляють до пунктів видачі паспортів Росії.
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Що каже Денісова
Денісова звернулася до глав місії ООН з прав людини та ОБСЄ в Україні стежити за дотриманням прав людей в умовах пандемії на окупованих територіях Донбасу. Окрім того, вона просить звернути увагу на це питання під час найближчого засідання Тристоронньої контактної групи.
Що кажуть окупанти про COVID-19 на Донбасі
- На Донеччині від початку пандемії коронавірусу зафіксували 5 392 заражень COVID-19, одужали – 2 418 людей, померли – 367.
- На Луганщині від початку пандемії коронавірусу зафіксували 1 352 випадки заражень COVID-19, одужали – 1 011 людей, померли – 64 людини.