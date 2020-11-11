Дональд Трамп як доказ масових порушень під час голосувань на виборах у США наводив свідчення співробітника пошти з Пенсільванії. Однак він начебто зізнався, що сфабрикував звинувачення.

Через ймовірні порушення у Пенсільванії почали розслідувати

Сподівання провідних республіканців, насамперед Трампа, на оскарження результатів виборів втрачаються своє підґрунтя. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на трьох посадовців, знайомих з розслідуванням.

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Річард Хопкінс заявляв, що керівник поштового відділення у місті Ері, розташованому у штат Пенсільванія, давав наказ працівниками пошти враховувати бюлетені, відправлені після дня виборів, заднім числом.

Пенсільванія – один із ключових штатів для визначення переможця президентських виборів. Сам Трамп неодноразово заявляв, що результати голосувань там сфабрикували.

Слова Хопкінса у листі до Міністерства юстиції процитував республіканський сенатор Ліндсі Грем. Він закликав провести федеральне розслідування. Генпрокурор Вільям Барр після цього уповноважив федеральних прокурорів таки розслідувати порушення під час виборів та фальсифікації.

Однак з’явилися несподівані деталі

Видання пише, що 9 листопада Хопкінс сказав слідчим з Управління Генерального інспектора Поштової служби США, що звинувачення неправдиві. Крім того, він підписав свідчення, в яких відмовився від них.

Ввечері 10 листопада демократи з комітету з нагляду Палати представників повідомили у твіттері, що свідок повністю відмовився від своїх попередніх тверджень.

Однак Хопкінс опублікував на ютубі відео, на якому заперечує, що відмовився від своїх заяв.

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