Інформація про доставлення поранених бійців медичним літаком Ан-26 "ВІТА" до Військово-медичного центру Північного регіону виявилась недостовірною. Неправдиві дані з'явились у телеграм-каналі "Останній блокпост". Їх поширила низка українських видань.

У дописі телеграм-каналу "Останній блокпост", який був опублікований 3 жовтня, йшлося про те, що до Харкова прибув борт з важкопораненими бійцями, а у штабі ООС про це не повідомили. Також там було вказано, що військових доставили старим літаком, який потрібно часто ремонтувати. Однак у Командуванні Медичних сил ЗСУ таку інформацію визнали неправдивою.

Читайте також Доба на Донбасі: бойовики 4 рази відкривали вогонь

За даними командування, усі поранені українські військові отримують необхідну медичну допомогу. Їхнє прибуття для лікування реєструють та обліковують належним чином.

По-перше, використання літаків Ан-26 заборонено з 26 вересня 2020 року. По-друге, доставлення поранених з району проведення ООС здійснюють тільки за допомогою санітарних вертольотів,

– йдеться у дописі командування.

Як зазначено у повідомленні, остання евакуація військових відбулася наприкінці вересня 2020 року. Тоді 2 військовослужбовців, які поранились внаслідок вибуху, доправляли до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону. На сьогодні стан обох військових стабільний. Їм надають необхідну допомогу та готують до протезування, яке будуть здійснювати за державні кошти.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

