Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував на проєкт постанови про його звільнення. Він вважає, що ініціативи з детінізації не влаштовують олігархів та контрабандистів.

Якщо підіймається будь-яке кадрове питання у Верховній Раді – це прекрасно. Адже депутати можуть визначити, хто їх задовольняє, а хто – ні. Це нормальні демократичні речі, якщо вони здійснюються згідно з законодавством. Таку думку озвучив Гетманцев в ефірі 24 каналу.

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"Однак про причини та підстави треба дізнатись в авторів постанови… З іншого боку, я хочу звернути увагу, що комітет під моїм головуванням, але це безперечно не моя лише заслуга, але так чи інакше прийняв найбільшу кількість закопроєктів протягом 1,5 року, які містять системні реформи, що спрямовані насамперед на детінізацію", – пояснив він.

Безперечно детінізація – це процес, який не всім подобається в суспільстві, зокрема олігархам та контрабандистам. Такі ініціативи викликають безпідставну критику,

– наголосив Гетманцев.

Також зазначив: "Тому недивними є будь-які спроби прибрати мене з посади, оскільки моя політика і діяльність є дуже послідовною, системною, спрямованою на детінізацію, що нам необхідно сьогодні зробити, аби мати нормальну цивілізовану державу, а не чорну економічну діру на карті Європи".

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Він зазначив, що кандидати на його посаду вже є та додав: "Це мабуть буде більш зручна постать, але треба їх питати".

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