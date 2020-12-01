Секретар РНБО Олексій Данілов порекомендував українцям вживати часник і цибулю для підтримки імунітету у час епідемії коронавірусу. Сам він на COVID-19 не хворів.

Свої методи зміцнення імунітету назвав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє 24 канал.

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Він заявив, що на коронавірус не хворів. "Мені хворіти не можна, у мене роботи багато", – сказав секретар РНБО.

Та додав, що вживає обов'язкові вітаміни. А також вдається і до народних методів.

Коли я з самого початку сказав, що треба вживати часник і цибулю – це не був жарт. Ви знаєте, у мене є певна освіта,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО розповів, що у цих продуктах є багато фітонцидів. А це, за його словами, обов'язково для підтримки внутрішнього імунітету.

Нагадаємо, на початку епідемії COVID-19 Данілов вже давав схожі поради.

Зверніть увагу! У противірусних і протимікробних властивостей часнику та цибулі довго ніхто не сумнівався. Однак згодом провели дослідження, яке засвідчило, що ці продукти при застуді працюють не краще, ніж плацебо, тобто не впливають на симптоми й тривалість хвороби. Крім того, вони можуть бути ще й шкідливими за надмірного споживання.