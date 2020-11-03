Секретар РНБО Олексій Данілов закликав чинний склад Конституційного Суду подати у відставку. Він заявив, що очільник суду Олександр Тупицький переоцінює значимість власної персони.

Судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні, здійснивши спробу повалення конституційного ладу й зміни політичного курсу країни, заявив Олексій Данілов у власному фейсбуці.

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Подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання. Тому раджу панові Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді,

– заявив секретар РНБО.

Він висловив переконання, що Володимир Зеленський повністю виконав свої зобов'язання, подавши в парламент проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства.

Крім того, секретар Ради нацбезпеки закликав суддів припинити шантажувати країну. Мовляв, не варто керуватися принципом, що замовлення олігархів й "іноземних спонсорів" потрібно в будь-якому разі виконувати до кінця.

"Це шлях до прірви. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться. Збережіть залишки честі й подайте у відставку", – закликав Олексій Данілов.

Резюмуючи, він висловив переконання, що суспільну довіру до Конституційного суду вдасться відновити – це буде завданням нового його складу.

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