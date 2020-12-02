В РНБО закликали місцеві ради невідкладно провести сесії через коронавірус. Управлінців попросили розглянути питання боротьби з пандемією.

Потрібно консолідувати та об'єднати зусилля. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у листі, повідомили на сторінці РНБО.

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За словами Данілова, провести сесії вкрай важливо у кожній області, районі, місті, селищі та селі.

Також секретар відзначив, що завдяки децентралізації місцева влада отримала широкі повноваження для реалізації програм для покращення життя жителів громад.

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