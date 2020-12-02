Данілов закликав місцеві ради терміново провести сесії через COVID-19
В РНБО закликали місцеві ради невідкладно провести сесії через коронавірус. Управлінців попросили розглянути питання боротьби з пандемією.
Потрібно консолідувати та об'єднати зусилля. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у листі, повідомили на сторінці РНБО.
До речі Данілов знову порадив українцям зміцнювати імунітет часником і цибулею
За словами Данілова, провести сесії вкрай важливо у кожній області, районі, місті, селищі та селі.
Також секретар відзначив, що завдяки децентралізації місцева влада отримала широкі повноваження для реалізації програм для покращення життя жителів громад.
Коронавірус в Україні: статистика
- Станом на 2 грудня в Україні виявили 758 264 хворих на коронавірус.
- Однак 369 054 людей вже одужали. Натомість від ускладнень COVID-19 та супутніх хвороб померли 12 717 пацієнтів.
- За добу 1 грудня діагностували 13 141 новий випадок.
- Через стрімке поширення хвороби влада хоче запровадити локдаун.
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