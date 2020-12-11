Данія частково вводить локдаун: де і що він передбачає
У Данії зафіксували рекордну для країни добову кількість хворих – понад 3 тисячі. Відтак, уряд країни вирішив запровадити жорсткі карантинні обмеження у 31 з 98 муніципалітетів.
Нові обмеження почнуть діяти з 11 грудня та триватимуть щонайменше до 3 січня. Про це з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Данії Магнуса Хьюнке пише The Lokal.
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Що опиниться під забороною
- Посилені карантинні заходи передбачають закриття всіх ресторанів і кафе, спортзалів і басейнів, окрім місць тренування професійних спортсменів. Закриють також музеї, кінотеатри, бібліотеки.
- Школярі від 5 класу і старші перейдуть на дистанційне навчання. Те ж саме чекає на студентів вишів, проте іспити скасовувати не будуть. Вони відбудуться в онлайн-форматі.
- Державних службовців у всіх випадках, коли це можливо, переведуть на дистанційну роботу.
- Бізнес просять зробити так само.
Наприкінці жовтня в Данії вже вводили жорсткий карантин, щоправда, лише для 7 північних муніципалітетів. Там на норкових фермах виявили нову мутаційну версію COVID-19, яка поширилася на людей.
Яка ситуація з коронавірусом у Данії:
- За останню добу у країні додалося ще 3 132 випадки COVID-19. Це рекордна для країни цифра, щоправда, очікувана. На початку січня у Данії фіксували збільшення кількості інфікованих – щодня близько 2 тисяч нових випадків.
- Загалом у країні вже захворіли понад 100 тисяч людей, 918 померли, а понад 75 тисяч одужали.
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