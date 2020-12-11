У Данії зафіксували рекордну для країни добову кількість хворих – понад 3 тисячі. Відтак, уряд країни вирішив запровадити жорсткі карантинні обмеження у 31 з 98 муніципалітетів.

Нові обмеження почнуть діяти з 11 грудня та триватимуть щонайменше до 3 січня. Про це з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Данії Магнуса Хьюнке пише The Lokal.

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Що опиниться під забороною

Посилені карантинні заходи передбачають закриття всіх ресторанів і кафе, спортзалів і басейнів, окрім місць тренування професійних спортсменів. Закриють також музеї, кінотеатри, бібліотеки.

Школярі від 5 класу і старші перейдуть на дистанційне навчання. Те ж саме чекає на студентів вишів, проте іспити скасовувати не будуть. Вони відбудуться в онлайн-форматі.

Державних службовців у всіх випадках, коли це можливо, переведуть на дистанційну роботу.

Бізнес просять зробити так само.

Наприкінці жовтня в Данії вже вводили жорсткий карантин, щоправда, лише для 7 північних муніципалітетів. Там на норкових фермах виявили нову мутаційну версію COVID-19, яка поширилася на людей.

Яка ситуація з коронавірусом у Данії: