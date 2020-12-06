Данія припинить видобуток нафти і газу у Північному морі: як це може змінити світ
Данія відмовляється від видобутку нафти і газу у Північному морі. До 2050 року країна планує повністю припинити видобуток вуглеводнів. Це роблять з екологічною метою.
Влада країни вже скасувала останній раунд ліцензування на розробку родовищ. Про це повідомляє BBC.
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Міністр з проблем клімату і енергетики Данії Дан Йоргенсен заявив, що країна прийняла історичне рішення.
Ми ставимо фінальну крапку ері корисних копалин. Ми – лідер з видобутку нафти в ЄС, і наше рішення буде мати резонанс по всьому світу,
– наголосив Йоргенсен.
Посадовець також зауважив, що до 2050 року Данія хоче стати кліматично нейтральною. Однак через своє рішення країна може втратити 2,1 мільярда доларів.
- До 2030 року країна планує знизити рівень викидів в атмосферу вуглекислого газу на 70%.
- До 2050 року Данія сподівається знизити рівень викидів CO2 до нуля.
Реакція Greenpeace
- У Greenpeace таке рішення влади Данії вже назвали переломним.
- Очільниця відділу кліматичної та екологічної політики у Greenpeace Хелен Хагель наголосила, що Данія має потенціал стати лідером "зеленого руху".
- Країна може надихнути сусідні держави покінчити із залежністю від вуглеводнів та врятувати клімат.
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