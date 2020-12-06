Данія відмовляється від видобутку нафти і газу у Північному морі. До 2050 року країна планує повністю припинити видобуток вуглеводнів. Це роблять з екологічною метою.

Влада країни вже скасувала останній раунд ліцензування на розробку родовищ. Про це повідомляє BBC.

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Міністр з проблем клімату і енергетики Данії Дан Йоргенсен заявив, що країна прийняла історичне рішення.

Ми ставимо фінальну крапку ері корисних копалин. Ми – лідер з видобутку нафти в ЄС, і наше рішення буде мати резонанс по всьому світу,

– наголосив Йоргенсен.

Посадовець також зауважив, що до 2050 року Данія хоче стати кліматично нейтральною. Однак через своє рішення країна може втратити 2,1 мільярда доларів.

До 2030 року країна планує знизити рівень викидів в атмосферу вуглекислого газу на 70%.

До 2050 року Данія сподівається знизити рівень викидів CO2 до нуля.

Реакція Greenpeace