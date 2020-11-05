Уряд Данії планує ввести нові обмеження у 7 північних муніципалітетах. Там обмежать пересування населення. Все тому, що на норкових фермах виявили нову мутаційну версію COVID-19, яка поширилася на людей.

Крім того, у муніципалітетах Північної Ютландії закриють ресторани, а також заборонять спортивні та культурні заходи на найближчі 4 тижні. Про це повідомляє The Local.

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Де введуть обмеження на пересування

Хьоррінг,

Фредеріксгавн,

Вестіммерланн,

Брондерслев,

Джаммербугт,

Тістед,

Лесе

Жителі цих муніципалітетів повинні приготуватися до ще більш жорстких обмежень,

– сказав прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Чому в Данії вводять нові обмеження

Все через спалах мутованого коронавірусу на норкових фермах. Зокрема, хвороба може поширюватися на людей та ослаблювати здатність організму до виробництва антитіл. Через це в Данії доведеться знищити від 15 до 17 мільйонів норок.

За словами прем'єр-міністра, мутація може створити ризик того, що майбутні вакцини від COVID-19 не працюватимуть належним чином.

Зауважимо, це вже не вперше в Данії виявили спалах коронавірусу на норкових фермах. Раніше в державі приспали 2,5 мільйона тварин.