У Данії з 25 грудня запроваджують жорсткий карантин на період різдвяних свят. В уряді заявили, що медична система країни перебуває на межі колапсу та потребує невідкладних рішень.

Загальнонаціональний локдаун розпочнеться від Різдва, 25 грудня, втім деякі обмеження можуть набути чинності вже з 17 грудня. Про це повідомляє The Local Denmark з посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

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Від 17 грудня в країні будуть зачинені всі торговельно-розважальні центри, а вже з 25 грудня до 3 січня – решта магазинів непродовольчого значення. Працювати зможуть лише продуктові маркети та аптеки.

Крім цього, з понеділка з 21 грудня всі школи перейдуть на дистанційне навчання. Попри те, що наразі в країні деякі навчальні заклади не працюють, учні до четвертого класу навчаються у звичному форматі.

Ми вже досягнули 4 рівня ризику по всій країні. Відтак влада повністю розуміє масштабність спалаху коронавірусної хвороби,

– повідомила голова уряду Данії.

Очікується, що період різдвяних свят буде найважчим для Данії за весь час пандемії COVID-19.

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