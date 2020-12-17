Данія вводить жорсткий локдаун на різдвяні свята: що не працюватиме
У Данії з 25 грудня запроваджують жорсткий карантин на період різдвяних свят. В уряді заявили, що медична система країни перебуває на межі колапсу та потребує невідкладних рішень.
Загальнонаціональний локдаун розпочнеться від Різдва, 25 грудня, втім деякі обмеження можуть набути чинності вже з 17 грудня. Про це повідомляє The Local Denmark з посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.
Раніше Данія частково вводить локдаун: де і що він передбачає
Від 17 грудня в країні будуть зачинені всі торговельно-розважальні центри, а вже з 25 грудня до 3 січня – решта магазинів непродовольчого значення. Працювати зможуть лише продуктові маркети та аптеки.
Крім цього, з понеділка з 21 грудня всі школи перейдуть на дистанційне навчання. Попри те, що наразі в країні деякі навчальні заклади не працюють, учні до четвертого класу навчаються у звичному форматі.
Ми вже досягнули 4 рівня ризику по всій країні. Відтак влада повністю розуміє масштабність спалаху коронавірусної хвороби,
– повідомила голова уряду Данії.
Очікується, що період різдвяних свят буде найважчим для Данії за весь час пандемії COVID-19.
Ситуація з COVID-19 у Данії: що відомо
- За минулу добу, 16 грудня, в країні виявили 3693 нові випадки інфікування COVID-19. Цей показник є найвищим від початку пандемії. Також значно збільшилась кількість госпіталізованих хворих.
- Загалом за весь час пандемії в Данії на коронавірус захворіли майже 120 тисяч осіб.
- Влада застосовує шкалу від 1 до 5 рівнів, щоб оцінювати серйозність чинної ситуації з COVID-19. Наразі в країні досягнуто вже 4 рівня ризику.
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