У Данії погано поховані тушки норок можуть сильно забруднити ґрунтові води. А ще 1,5 мільйона вбитих звірят влада просто загубила.

Екологи просять владу зупинити поширення отрути

Урядова агенція із захисту довкілля уже оприлюднила звіт про шкоду, яку може завдати трупні виділення. Про це інформує The Guardian.

До теми Вбитих через коронавірус норок в Данії виштовхує з могил

Наразі завдання номер 1 для влади – зупинити поширення отрути.

Згідно з низкою припущень, ґрунтові води, які перебувають найближче до поверхні, уже можуть бути забруднені,

– сказав геолог Клаус Кьоллер.

У профільному міністерстві не знають, де закопали 4 700 норок

Тим часом, у Міністерстві продовольства Данії "призабули", де саме поховали 4 700 тонн норок. Наразі 1,5 мільйона тушок числяться "зниклими безвісти". Щодо решти 26 400 тонн – то локації відомі. Ще 300 тонн незабаром спалять.

Чому у Данії вбивали норок? В Данії у норок виявили коронавірус. Мутований COVID-19 передавався від тварин – людям. Через цю мутацію в Данії знищили 15 мільйонів норок В Данії у норок виявили коронавірус. Мутований COVID-19 передавався від тварин – людям. Через цю мутацію в Данії знищили 15 мільйонів норок на понад тисячі ферм.

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