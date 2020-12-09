Жив у Данії, а шпигував для Кремля: данські прокурори висунули звинувачення росіянину
Прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві громадянину Росії. Чоловік за гроші ділився здобутою інформацією з російською розвідкою. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі та депортація.
Чоловік збирав дані про енергетичні технології
Підозрюваний у шпигунстві мешкав у Данії. Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на данські ЗМІ.
Чоловік, ймовірно, передавав інформацію, яка стосувалась данських енергетичних технологій.
Розгляд справи буде закритим
Впіймали шпигуна у липні 2020 року після великого розслідування у Поліцейській розвідувальній службі. Наразі обвинувачений – під вартою.
У прокуратурі зазначили, що, швидше за все, розгляд справи буде закритим. Сторона обвинувачення проситиме про тюремне ув'язнення та депортацію.
У Чехії засудили громадянина країни, що воював за бойовиків
Зазначимо, що нещодавно резонансну справу розглядали у Чехії. Громадянину країни, який воював на Донбасі за бойовиків, змінили вирок: умовний термін на 3 роки позбавлення волі. Таким було рішення Верховного суду у Празі. Це прецедент, адже раніше за такий злочин не було реальних ув'язнень для громадян країни.
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