Прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві громадянину Росії. Чоловік за гроші ділився здобутою інформацією з російською розвідкою. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі та депортація.

Чоловік збирав дані про енергетичні технології

Підозрюваний у шпигунстві мешкав у Данії. Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на данські ЗМІ.

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Чоловік, ймовірно, передавав інформацію, яка стосувалась данських енергетичних технологій.

Розгляд справи буде закритим

Впіймали шпигуна у липні 2020 року після великого розслідування у Поліцейській розвідувальній службі. Наразі обвинувачений – під вартою.

У прокуратурі зазначили, що, швидше за все, розгляд справи буде закритим. Сторона обвинувачення проситиме про тюремне ув'язнення та депортацію.

У Чехії засудили громадянина країни, що воював за бойовиків

Зазначимо, що нещодавно резонансну справу розглядали у Чехії. Громадянину країни, який воював на Донбасі за бойовиків, змінили вирок: умовний термін на 3 роки позбавлення волі. Таким було рішення Верховного суду у Празі. Це прецедент, адже раніше за такий злочин не було реальних ув'язнень для громадян країни.