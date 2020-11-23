У Данії суд визнав винними представників злочинного угрупування, які шантажували українських перевізників. Зокрема, вони нападали на водіїв у муніципалітетах Оденсе, Фредерісія та Коллінг.

Четверо зловмисників шантажували власників мікроавтобусів для перевезень ще у липні – листопаді 2019 року. Про це повідомили у Посольстві України в Королівстві Данія.

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У повідомленні вказано, що водіїв змушували "виплачувати данину", грабували та брали в заручники. Також зловмисники шкодили усе майно перевізників та погрожували їм.

Останній інцидент стався 21 листопада 2019 року на відрізку маршруту між містами Вайле та Горсенс,

– мовиться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що тоді злочинці напали на українського водія та захопили його авто. Того ж дня машина згоріла.

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Підозрюваних змогли встановити та затримати після втручання Посольства України в Данії у цю справу. Вони також співпрацювали з українськими перевізниками та правоохоронцями.

Що загрожує злочинцям

Суд у Данії засудив зловмисників та виніс вирок про позбавлення волі. Зокрема, двоє винних відбуватимуть покарання протягом 1 року й 4 місяців, а ще двоє – 2 роки й 5 місяців та 3 роки й 3 місяці.

Також двом зловмисникам заборонили в'їжджати на територію Данії упродовж 12 років. Ще двоє з них довічно не зможуть перебувати на території країни.