Фармацевтична компанія "Дарниця" ініціювала благодійну онлайн-програму для фонду "Життєлюб".

Як повідомляє пресслужба компанії, благодійний збір коштів "Твоє добро – це суперсила" стартує 18 грудня, напередодні різдвяних і новорічних свят.

Поділитися своєю "суперсилою" для підтримки літніх людей можна на платформі Superonuki. Благодійний внесок, який зробить кожен бажаючий, "Дарниця" подвоїть.

"Чим успішніший бізнес, тим більше у нього зобов'язань перед суспільством. Тому частину прибутку ми направляємо на підтримку благодійних ініціатив. Сьогодні всі сфери життя переходять в діджитал і відкривають нові можливості для благодійності. Тепер зробити добру справу стало ще швидше, легше, а головне – безпечніше. В цьому році ми ініціювали онлайн-проєкт зі збору коштів для літніх людей, оскільки вони знаходяться в зоні найбільшого ризику. Ми хочемо об'єднати сили всіх і подвоїти їх, щоб показати – кілька кліків з легкістю можна перетворити в добру справу", – зазначив глава ради директорів Darnitsa Group Шимків.

У свою чергу співзасновник і керівник БФ "Життєлюб" Тіна Михайлівська розповіла, що серед підопічних фонду дуже багато самотніх людей, яким дуже потрібна підтримка, особливо в новорічні і різдвяні свята.

"Благодійність – це та сфера, яка може зробити кожного з нас чарівником. Коли, як не перед Новим Роком виконати чиюсь маленьку мрію? Саме це ми і пропонуємо зробити – стати Миколаєм/чарівником для життєлюбів і подарувати їм тепло і турботу. Ми точно знаємо, що серед життєлюбів багато зовсім одиноких, яким потрібна підтримка і допомога. Тому ми вдячні "Дарниці" за таку ініціативу і проєкт. Разом ми, як ніколи, потрапили прямо в точку, точку життєвої необхідності", – підкреслила вона.

Михайлівська також додала, що віртуальний внесок, подвоєний "Дарницею", стане реальною допомогою дідусям і бабусям, якими займається фонд "Життєлюб".

Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання продуктових наборів, закупівлю медикаментів для підопічних фонду і здійснення бажань людей поважного віку на платформі Superonuki.