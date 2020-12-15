Системні інвестиції в освіту з боку бізнесу є важливим фактором для розвитку будь-якої держави.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, коментуючи присвоєння фармацевтичній компанії "Дарниця" статусу "Платинового партнера" ​​Благодійного вечора Українського католицького університету.

Він нагадав, що "Дарниця" разом з благодійним фондом Zagoriy Foundation з 2015 року системно підтримує Український католицький університет. За цей час компанія профінансувала стипендіальні програми на суму близько 6,5 млн грн. У 2019/2020 навчальному році це була стипендіальна підтримка професорсько-викладацького складу, яка покривала 3 професорські та 5 викладацьких стипендій. Під час Благодійного вечора 12 грудня "Дарниця" і Zagoriy Foundation передали 1,4 млн грн для продовження стипендіальної програми для викладачів у 2020/2021 році.

Вже 5 років разом з Zagoriy Foundation ми допомагаємо Українському католицькому університету виховувати відповідальних перед суспільством лідерів. Ми бачимо результати й це дає нам віру в незворотність якісних перетворень. Ми даємо викладачам свободу творчості та наукового пошуку, щоб вони інвестували свої знання в талановиту молодь,

– зазначив Шимків.

Глава ради директорів Darnitsa Group також додав, що фінансування освіти з боку бізнесу необхідно, в тому числі для розвитку інноваційних процесів у державі та суспільстві.

"Інвестиції в освіту з боку бізнесу важливі, в першу чергу, для розвитку держави в цілому. Стимулювання інноваційного мислення неможливо без якісної освіти, яке відповідає всім викликам сучасності", – підкреслив Шимків.

Нагадаємо, "Дарниця" також підтримує Києво-Могилянську академію, The Aspen Institute Kyiv і фонд Tabletochki, міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, бере участь в проєкті #ЩедрійВівторок, частини глобального благодійного руху #GivingTuesday.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія та розв'язання проблем болю. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.