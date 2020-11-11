Фармацевтична компанія "Дарниця" вручила стипендії 2 професорам і 6 викладачам Українського католицького університету.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

В "Дарниці" нагадали, що компанія підтримує університет з 2015 року. За цей час було профінансовано стипендії для студентів і викладачів на суму 6,5 млн грн.

Глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків підкреслив, що у "Дарниці" і Українського католицького університету багато спільного: європейські гуманістичні цінності, націленість на майбутнє – розвиток талановитої молоді, залучення кращих фахівців і створення умов для виховання нового покоління професіоналів, використання інноваційних підходів для динамічного розвитку.

"Дарниця" зберігає стратегічний курс на підтримку Українського католицького університету, оскільки у нас, з одного боку, є багато спільних цінностей. З іншого боку – підтримка студентів та викладацького складу розширює їх можливості, дозволяючи сконцентруватися на науці, розвиватися у професії, застосовувати на практиці особисті наукові інтереси. В цілому інвестиції в освіту – найкраще з можливих вкладень і підтвердження того, що бізнес, який їх системно здійснює, будує Європу в Україні. Інноваційний розвиток – найшвидший шлях побудови розвиненого суспільства і конкурентної економіки. Для цього ми створюємо можливості для навчання і викладання в Україні: щоб обдаровані студенти та викладачі могли розкривати свої таланти незалежно від можливостей їх сімей, пізнавати світ і привносити в Україну кращі ідеї і практики", – додав Шимків.

Нагадаємо, "Дарниця" також підтримує Києво-Могилянську академію, The Aspen Institute Kyiv і фонд Tabletochki, міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, бере участь в проєкті "Щедрій Вівторок" в рамках глобального благодійного руху "GivingTuesday".

Фармацевтична компанія "Дарниця" – найбільший в Україні виробник лікарських засобів, яка веде свою історію з 1930 року. У 2019 Дарниця оголосила про трансформацію бізнесу. Компанія провела ребрендинг і представила нову стратегію – побудову міжнародного бренду, лідерство в генеричному сегменті лікарських засобів і діджіталізацію процесів. Компанія фокусується на лікуванні найбільш поширених захворювань в області кардіології, неврології і болю. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.