Український президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада.

Заява Зеленського щодо дати зустрічі радників "нормандської четвірки"

Про це Зеленський повідомив під час брифінгу в Луганській області. Він сподівається, що у межах заходу розглянуть план України щодо Донбасу, передає 24 канал.

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13 листопада відбудеться відеоконференція радників "нормандської четвірки", на якій проговорять всі кроки на майбутнє. Майбутнє у нас тільки одне – відновлення територіальної цілісності України та повне припинення вогню на Донбасі",

– наголосив український президент.

Тим часом, за даними російської державної інформаційної агенції РИА Новости, дату та порядок денний зустрічі політрадників ще тільки обговорюють.

До слова, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначав, що лідери "нормандської четвірки" зможуть внести свої пропозиції у "План дій щодо Донбасу" та таким чином розширити його. Усі їхні зауваження врахують та включать у документ.

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Очільник української делегації у ТКГ в Мінську Леонід Кравчук виступив з ініціативою – встановити мир на Донбасі та вже навесні 2021 року провести вибори на окупованих територіях . Мовляв, для досягнення такої амбітної мети Україна вже розробила дорожню карту.

. Мовляв, для досягнення такої амбітної мети Україна вже розробила дорожню карту. "План дій щодо Донбасу" пропонує припинити збройний конфлікт і провести повну демілітаризацію окупованих територій. Після цього Україна візьме під контроль кордон та відновить нормальну життєдіяльність.

Аби цього досягти, українська сторона вимагає вже до 15 грудня 2020 року здійснити обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" , а також збільшити до 1,5 тисячі кількість представників моніторингової місії ОБСЄ на окупованих територіях.

, а також на окупованих територіях. Згідно з українським планом, якщо вдасться досягти попередніх пунктів, не пізніше ніж 31 березня 2021 року на території ОРДЛО можуть провести місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України . Для цього ВР має ухвалити закон про особливості проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі.

. Для цього ВР має ухвалити закон про особливості проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. Щодо решти ініціатив, то в документі також мовиться про Вільну економічну зону на Донбасі в межах реалізації особливого порядку місцевого самоврядування. Це потрібно задля відновлення економіки. Вона повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року.

Крім того, Україна хоче, аби наступна зустріч лідерів нормандського формату відбулася до кінця 2020 року та щоб Кремль скасував укази та закони щодо спрощеного порядку надання жителям окупованих територій паспортів РФ.

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5 кроків плану України щодо Донбасу / Інфографіка 24 каналу