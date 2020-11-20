Результати тестів суперечливі: Арахамія самоізолювався через підозру на COVID-19
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перебуває на самоізоляції через підозру на COVID-19. Політик здав 2 тести на коронавірус, і вони показали різні результати.
Наразі Арахамія перейшов на дистанційний режим роботи. Про це повідомила прессекретарка "Слуги народу" Юлія Палійчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Ми не можемо підтвердити інформацію, що він (Арахамія – 24 канал) справді хворий. Він здав два тести. Перший тест показав позитивний результат, другий тест – негативний. Він через це пішов на самоізоляцію, зараз перебуває вдома, працює дистанційно. Чекаємо результатів ще одного тестування,
– розповіла Палійчук.
Що відомо про COVID-19 в українських політиків
- 9 листопада президент Володимир Зеленський розповів, що заразився коронавірусом.
- 9 листопада про своє інфікування COVID-19 також повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
- 12 листопада на самоізоляцію через коронавірус пішов спікер Ради Дмитро Разумков.
- 19 листопада про своє зараження коронавірусом повідомив ексспікер Ради Андрій Парубій.
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