Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перебуває на самоізоляції через підозру на COVID-19. Політик здав 2 тести на коронавірус, і вони показали різні результати.

Наразі Арахамія перейшов на дистанційний режим роботи. Про це повідомила прессекретарка "Слуги народу" Юлія Палійчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Ми не можемо підтвердити інформацію, що він (Арахамія – 24 канал) справді хворий. Він здав два тести. Перший тест показав позитивний результат, другий тест – негативний. Він через це пішов на самоізоляцію, зараз перебуває вдома, працює дистанційно. Чекаємо результатів ще одного тестування,

– розповіла Палійчук.

Зверніть увагу! Станом на 20 листопада в Україні зафіксували черговий рекорд за кількістю заражених. За добу 19 листопада коронавірус виявили у 14 575 людей.

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