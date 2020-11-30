Підприємці з різних частин України 30 листопада влаштували пікет під Верховною Радою. Вони виступають не лише проти посилення карантинних обмежень, але й проти фіскалізації малого і мікро бізнесу.

Загалом під Радою зібралися приблизно 50 людей. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ". Важливо 8 тисяч та звільнення від податків: як українцям компенсують втрати через карантин Люди тримали у руках великі прапори із написами #SaveФОП. Загалом акція протесту назвали "Податковий майдан #SaveФОП "Право на працю". Проти чого виступають ФОПи Мітингувальники протестують проти введення карантинних обмежень для бізнесу.

Люди вимагають ухвалити законопроєкти щодо скасування фіскалізації малого і мікро бізнесу. Майже всі протестувальники дотримувалися соціальної дистанції та були у захисних масках. За протестом стежили декілька правоохоронців. Пікет підприємців під Верховною Радою / Фото "Цензор.НЕТ" Як влада збирається допомагати бізнесу на час карантину Раніше президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкти про допомогу бізнесу та громадянам в умовах карантину.

Планується, що підприємці, чий бізнес постраждав під час карантину , отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень.

у розмірі 8 тисяч гривень. Також передбачать компенсацію підприємцям за збереження робочих місць. Отримати гроші можна буде, зайшовши в додаток "Дія". У ньому необхідно буде ввести персональні дані та номер банківської карти.

Отримати гроші можна буде, зайшовши в додаток "Дія". У ньому необхідно буде ввести персональні дані та Після того, як протягом кількох днів дані підприємця перевірять, йому виплатять допомогу. Також 30 листопада Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт щодо відтермінування запровадження реєстраторів розрахункових операцій. Також пропонується знизити штрафи та скасувати відшкодування покупцям за скаргу.