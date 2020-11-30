Державне бюро розслідувань закупило одразу 6 легкових автомобілів спеціального призначення. Усі вони 2020 року випуску і коштують понад 1 мільйон гривень.

Загалом за 6 авто ДБР заплатило 8 120 000 гривень. Про це свідчать дані у системі ProZorro.

Важливо Київські комунальники хочуть купити Land Cruiser за 1,5 мільйона

Що відомо про новенькі автомобілі

Вже до кінця 2020 року ДБР має отримати 6 новеньких автомобілів. Серед них:

тонований позашляховик Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A / T Elegance з маячками на радіаторі за 1,8 мільйона гривень;

4.6 Dual VVT-I 6 A / T Elegance з маячками на радіаторі за 5 позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A / T в комплектації Base. Кожна з машин коштує по 1,05 – 1,06 мільйона гривень.

Більше про елітні авто для ДБР

В автомобілі Toyota Land Cruiser 200 є клімат-контроль, круїз-контроль, задні й передні парктроніки, камера заднього виду, системи активної безпеки, системи допомоги при русі по бездоріжжю і система моніторингу "сліпих" зон, підігрів керма, всіх сидінь, а також лобового і заднього скла. У ньому є фронтальні, бічні й колінні подушки безпеки водія і переднього пасажира, бічні подушки безпеки другого ряду, бічні захисні шторки для обох рядів.

Інші 5 позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado мають кондиціонер, систему активної безпеки, фронтальні й бічні подушки безпеки водія і переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, бічні захисні шторки, системи допомоги старту на підйомі й при русі зверху тощо.

Всі 6 автомобілів укомплектовані зимовими шинами й металевим захистом двигуна.

Актуально Нацбанк придбав 7 коштовних автівок, витративши 9,8 мільйона гривень

Що відомо про закупівлі

Тендер відбувся 20 і 24 листопада на платформі публічних закупівель ProZorro. Переможцем став ТОВ "ВіДі Автострада", який до кінця 2020 року має доставити шість легкових автомобілів спеціального призначення на загальну суму понад 8,1 мільйона гривень.

Сума угод на 0,04% нижче загальної очікуваної вартості закупівель. Єдиним конкурентом з такими ж автомобілями було львівське ТОВ "Сервісний центр" Діамант "Павла Волкова з Червонограда, яким керує Олександр Горбачов.