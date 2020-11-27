Слідчі Державного бюро розслідувань 27 листопада прийшли з обшуками до Геннадія Романенка, який раніше був радником голови Державної фіскальної служби. Його підозрюють в організації контрабандних схем, які призвели до мільярдних втрат для державного бюджету.

Обшуки проходили в офісі, маєтку й автомобілі Геннадія Романенка. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму телеграмі.

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Обшуки також пройшли в начальника внутрішньої безпеки Митної служби Мірошниченка, директора департаменту боротьби з контрабандою Ігоря Резніка,

– розповіла парламентарка.

Вона також оприлюднила ухвали суду, які повністю зображають схеми зв'язків між Романенком, контрабандистами й співробітниками митних органів.

Зокрема в ухвалі Печерського суду мовиться про те, що група, яка складалася з митних брокерів, колишніх правоохоронців, а також колишніх і нинішніх митників ввозили в Україну товари з Туреччини, занижуючи їхню митну вартість при розмитненні.

"Я думаю, гроші для оплати пенсій, субсидій, кисневих концентраторів і доріг слід шукати не в МВФ, а вдома у вищевказаних осіб", – заявила Ольга Василевська-Смаглюк.

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