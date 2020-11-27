ДБР провело обшуки в ексмитника Романенка: підозрюють схеми на мільярди гривень
Слідчі Державного бюро розслідувань 27 листопада прийшли з обшуками до Геннадія Романенка, який раніше був радником голови Державної фіскальної служби. Його підозрюють в організації контрабандних схем, які призвели до мільярдних втрат для державного бюджету.
Обшуки проходили в офісі, маєтку й автомобілі Геннадія Романенка. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму телеграмі.
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Обшуки також пройшли в начальника внутрішньої безпеки Митної служби Мірошниченка, директора департаменту боротьби з контрабандою Ігоря Резніка,
– розповіла парламентарка.
Вона також оприлюднила ухвали суду, які повністю зображають схеми зв'язків між Романенком, контрабандистами й співробітниками митних органів.
Зокрема в ухвалі Печерського суду мовиться про те, що група, яка складалася з митних брокерів, колишніх правоохоронців, а також колишніх і нинішніх митників ввозили в Україну товари з Туреччини, занижуючи їхню митну вартість при розмитненні.
"Я думаю, гроші для оплати пенсій, субсидій, кисневих концентраторів і доріг слід шукати не в МВФ, а вдома у вищевказаних осіб", – заявила Ольга Василевська-Смаглюк.
Ухвали суду у справі Романенка: дивіться фото
Що відомо про Геннадія Романенка?
Це український підприємець, який з 2015 року почав працювати в Державній фіскальній службі. Став радником голови ДФС.
Він має цілу низку державних нагород, серед яких почесний митник України, орден "За заслуги" III ступеня, а також нагрудний знак "За мужність в охороні державного кордону".
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