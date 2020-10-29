Державне бюро розслідувань через аукціон державних закупівель ProZorro придбало телескоп, призначений для спостереження за спіральними галактиками та туманностями. Кажуть, цього пристрою потребують спецпризначенці.

ДБР купило телескоп для спостереження за галактиками

Державне бюро розслідувань України за бюджетні гроші придбало космічний телескоп, пише 24 канал. Як свідчить сайт державних закупівель ProZorro, стартова ціна аукціону була на рівні 19 220 гривень, у підсумку ж угоду уклали на 16 500 гривень.

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Тендер на сайті з'явився 24 вересня, а договір на купівлю – 21 жовтня. У документі мовиться про телескоп SIGETA ME-200 203/800 EQ4, призначений для спостереження за астрономічними об'єктами (планетарними туманностями, спіральними галактиками тощо). Про це розповів адвокат Олег Шрам, як пише "Главком".



"ДБР критикує президент і генпрокуратура за байдуже ставлення до роботи, але, як виявилося, Бюро зайняте серйознішими питаннями, ніж наше тлінне існування: космосом, зірками, простором і часом", – сказав Шрам.

Водночас телеграм-канал "Шептун" опублікував такий коментар: "Напередодні зближення астероїда 2018VP1 зі Землею ДБР купило телескоп. Можливо, в ДБР планують провести арешти в космосі".

Як у ДБР пояснили покупку космічного телескопа

Про це написала "Страна": мовляв, у пресслужбі Державного бюро розслідувань прокоментували виданню покупку телескопа. У відомстві запевнили, що геть не мовиться про спостереження за зірками:

"Цей прилад дозволяє спецпризначенням отримувати зображення з далеких відстаней".

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