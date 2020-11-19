Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо державного перевороту під час подій 2014 року на Майдані. Як повідомила журналістка Соня Кошкіна, заявником виступає Ренат Кузьмін. В Офісі Гепрокурора інформацію підтвердили, проте наголосили, що перспектив у справи небагато.

Провадження відкрили ще 1 жовтня

Раніше 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Тепер у ДБР викликають лідерів Майдану. Про це Кошкіна написала в своєму телеграм-каналі. Наразі 24 канал намагається зв'язатись з ДБР.

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Обшук – лише вершина айсберга. Першого жовтня високоповажне ДБР відкрило кримінальне провадження номер 42020000000001885. У справі про державний переворот. У зв'язку з подіями Майдану,

– написала Кошкіна.

За інформацією Кошкіної на допит викликали:

Олександра Турчинова,

Андрія Парубія,

Віталія Кличка

Сергія Пашинського,

Арсенія Яценюка,

Тетяну Чорновол.

Журналістка припускає, що насправді прізвищ значно більше. Кошкіна зазначає, що копії повісток на допит у неї є.

Що кажуть в Офісі Генпрокурора

Прокурор Олексій Донський повідомив УНІАН, що ДБР таки розслідує справу за заявою депутата від "ОПЗЖ" Рената Кузьміна. Донський наголосив, що слідчі органи були змушені розпочати провадження через рішення суду

Звісно, мені відомо про цю справу, оскільки прокурори мого департаменту здійснюють процесуальне керівництво по ній. Наразі навколо цієї ситуації роздувається зрада, хоча до неї призвело те, про що ми говоримо вже впродовж шести років,

– сказав Донський.

Слідчі зобов'язані розслідувати інформацію від заявника

Згідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом, зазначив прокурор, слідчі зобов'язані розслідувати справу – без перевірки заяви на достовірність.

"Якщо взяти конкретно цю ситуацію, а саме заяву Кузьміна, щодо так званого державного перевороту, то ні слідчі, ні прокурори не знайшли у цій заяві ознак кримінального правопорушення. Ми зазначили, що вона не відповідає вимогам статті 214 і відмовили Кузьміну у внесенні відомостей до ЄРДР за його заявою",

– розповів Донський.

Однак це Рената Кузьміна не зупинило і він звернувся до суду, який і зобов'язав розпочати провадження.

Важливо! Олексій Донський зазначив, що повістки надіслали ще 3 тижні тому, проте допити перенесли через ситуацію з коронавірусом.

Справа може бути закрита, – Донський

Прокурор каже, що у справі жодних перспектив не бачить, проте осіб вказаних у заяві допитати таки треба.

Якщо Кузьмін не вкаже конкретних фактів злочину, якщо у ході допиту свідків не підтвердяться факти державного перевороту, то звісно справа може бути закрита,

– наголосив Донський.

Важливо! Свідки у справі за заявою Кузьміна: Порошенко, Турчинов, Жванія, Яценюк, Клімкін, Кличко, Парубій, Пашинський, Мартинюк і Кондратюк.