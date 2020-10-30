Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження проти голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Справа стосується держзради та незаконного відчуження земельної ділянки в Криму.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті ДБР. За даними Бюро, мовиться про самовільне зайняття земельної ділянки, вчиненої групою осіб. Крім того, слідчі виявили факт державної зради з боку голови КСУ.

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Що попередньо з’ясували слідчі

Голова КСУ у липні 2018 року, у складі групи осіб, самовільно зайняв земельну ділянку. Водночас вона не була відведеною йому у встановленому законодавством України порядку.

Крім того, голова КСУ уклав правочин, яким визнав повноваження посадовців РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ (правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків).

Отже, у ДБР роблять висновок, що таким чином голова КСУ, імовірно, вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній і економічній безпеці України.

Його дії кваліфікують за двома статтями:

Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою або групою осіб щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель.

Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

Якщо вину голови КСУ доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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Що цьому передувало