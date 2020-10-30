Держзрада та ділянка в Криму: ДБР порушило справу проти голови КСУ Тупицького
Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження проти голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Справа стосується держзради та незаконного відчуження земельної ділянки в Криму.
Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті ДБР. За даними Бюро, мовиться про самовільне зайняття земельної ділянки, вчиненої групою осіб. Крім того, слідчі виявили факт державної зради з боку голови КСУ.
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Що попередньо з’ясували слідчі
- Голова КСУ у липні 2018 року, у складі групи осіб, самовільно зайняв земельну ділянку. Водночас вона не була відведеною йому у встановленому законодавством України порядку.
- Крім того, голова КСУ уклав правочин, яким визнав повноваження посадовців РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ (правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків).
Отже, у ДБР роблять висновок, що таким чином голова КСУ, імовірно, вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній і економічній безпеці України.
Його дії кваліфікують за двома статтями:
- Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою або групою осіб щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель.
- Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.
Якщо вину голови КСУ доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
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Що цьому передувало
- КСУ визнав неконституційним покарання за неправдиву інформацію у деклараціях, а НАЗК заблокувало доступ до електронного реєстру.
- Згодом Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій. Після чого реєстр відкрили.
- Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків. Водночас у документі передбачено звільнення суддів КСУ.
- На тлі цього скандалу розслідувачі "Схем" з’ясували, що у 2018 році Тупицький став власником земельної ділянки в окупованому Криму, яку не вказав у своїй декларації.
- Крім того, ДБР викликало на допит голову КСУ. Слідчі Бюро розслідують низку кримінальних проваджень щодо Тупицького, зокрема щодо участі у злочинній організації, скоєнні та приховуванні злочинів.
- Допит має відбутися 2 листопада. Однак, сам Тупицький заявив, що не прийде. Такий крок він пояснив тим, що тепер його розглядають як підозрюваного, а не свідка.
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