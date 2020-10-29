ДБР викликає главу КСУ Тупицького на допит: деталі
Державне бюро розслідувань викликало на допит 2 листопада главу Конституційного суду Олександра Тупицького. Його перевірять на участь у злочинній організації, скоєнні та приховуванні злочинів.
Слідчі ДБР розслідують низку кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного суду України. Про це повідомляє пресслужба Бюро.
Читайте також Доступ до е-декларацій відновлять: що відомо про розпорядження уряду
Олександра Тупицького слідчі перевірять на участь у злочинній організації, скоєнні та приховуванні злочинів.
З цією метою слідчі Державного бюро розслідувань викликали главу КСУ для допиту на 2 листопада,
– йдеться у повідомленні.
У Бюро відзначили також, що під час досудового розслідування вивчають вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених людей для незаконного відчуження майнових активів.
Що відомо про Олександра Тупицького?Український правознавець, фахівець у галузі правового забезпечення діяльності судів та судочинства, кандидат наук з державного управління. З травня 2013 року перебуває на посаді судді Конституційного суду (за квотою президента). Був заступником голови КСУ, а з вересня 2019 року – очолив його.
Скандал навколо рішення Конституційного суду: що відомо
- 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
- Рішення схвалили за позовом народних депутатів від ОПЗЖ та "За майбутнє".
- О 18:00 28 жовтня НАЗК оголосили, що закривають відкритий доступ до реєстру електронних декларацій чиновників.
- Міжнародні партнери України негативно сприйняли таке рішення суду, назвавши його кроком у минуле.
- 29 жовтня Зеленський скликав засідання РНБО, за підсумками якого уряд дав розпорядження відновити вільний доступ до реєстру е-декларацій.