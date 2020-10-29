Державне бюро розслідувань викликало на допит 2 листопада главу Конституційного суду Олександра Тупицького. Його перевірять на участь у злочинній організації, скоєнні та приховуванні злочинів.

Слідчі ДБР розслідують низку кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного суду України. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

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Олександра Тупицького слідчі перевірять на участь у злочинній організації, скоєнні та приховуванні злочинів.

З цією метою слідчі Державного бюро розслідувань викликали главу КСУ для допиту на 2 листопада,

– йдеться у повідомленні.

У Бюро відзначили також, що під час досудового розслідування вивчають вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених людей для незаконного відчуження майнових активів.

Зверніть увагу! Розслідувачі "Схем" нещодавно з’ясували, що у 2018 році Тупицький став власником земельної ділянки в окупованому Криму. Проте у своїй декларації суддя це не вказав.

Що відомо про Олександра Тупицького? Український правознавець, фахівець у галузі правового забезпечення діяльності судів та судочинства, кандидат наук з державного управління. З травня 2013 року перебуває на посаді судді Конституційного суду (за квотою президента). Був заступником голови КСУ, а з вересня 2019 року – очолив його.

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