Слідчі ДБР викрили у Полтаві злочинну групу, яку очолював працівник СБУ. Банда ловила наркоманів, які купували товар з допомогою так званих "закладок", а потім вимагали у них великі суми грошей.

Бандити застосовували силу й погрожували розправою – наркомани не будуть скаржитись в поліцію, адже самі порушують закон, але про злочинну діяльність все-таки дізналися. Про це пише пресслужба ДБР.

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Злочинну групу організував СБУшник з Харківської області.

Нажива на наркоманах

У травні 2019 року бандити впіймали наркомана в одній із лісосмуг Харкова, там була захована "закладка". Як тільки він узяв у руки речовину, так на нього налетіли аж 6 осіб – побили, погрожували розправою та тюрмою. Потім сказали, що свобода обійдеться йому у 100 тисяч гривень.

Такої суми у наркомана не було, тому бандити відвезли його наступного дня до нотаріуса, де засвідчили фіктивний договір позики на таку суму.

За аналогічною схемою бандити провернули ще одну справу. В цей раз, від жертви вимагали 3 тисячі доларів. Любитель "закладок" віддав їм лише половину суми, але напевно й цього було достатньо.

Що загрожує бандитам?

Щось пішло не так й злочинну групу та її "покровителя" з СБУ викрили. Правоохорнця-переветня звільнять з посади й знайдуть йому інше заняття на наступні роки.

Покарання за злочин – до 7 років тюрми.