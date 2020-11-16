Справу поліцейських Миколи Кузіва та Сергія Сулими незабаром передадуть до суду. Їх звинувачують у катуванні та зґвалтуванні 26-річної жінки безпосередньо у поліцейському відділенні.

Про закінчення досудового розслідування гучної справи повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора. Фігурантами провадження, окрім Суліми та Кузіва, є ще троє працівників Кагарлицького відділення поліції.

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Розглядатимуть справу по суті в суді після того, як адвокати підозрюваних ознайомляться із матеріалами справи.

Як діяли копи в Кагарлицькому відділенні поліції

Слідчі встановили, що правоохоронці заради розкриття злочинів незаконно затримували людей та катували їх.

Так, у січні 2020 троє копів для отримання визнавальних свідчень возили потерпілих у багажнику за територію міста, били їх по різним частинам тіла та застосовували струм.

Крім того, у травні ці ж копи 17 разів ударили чоловіка руками та ногами, через що він отримав ушкодження легкого та середнього ступенів тяжкості.

А от із жертвою, з якої почалося гучне розслідування діянь поліціянтів, вони поводилися з окремою жорстокістю.

Працівники ДБР з'ясували, що спочатку жінку, яка перебувала у статусі свідка в одному з кримінальних проваджень, обманом затягнули до відділку. Там, у службовому кабінеті, її катували: вдягали протигаз, били кийками, стріляли з табельної зброї над головою.

Вже після цього один із поліцейських її кілька разів зґвалтував.

Детективи стверджують, що керівник відділення поліції знав про катування людей підлеглими, але нічого не робив, аби припинити їх злочинну діяльність.

3 злочини

Як стверджують в Офісі Генпрокурора, вже колишнім правоохоронцям інкримінують вчинення катування, арешту з метою його приховування, а також зґвалтування. Який термін ув'язнення вимагатимуть обвинувачі в суді, наразі невідомо.