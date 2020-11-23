Понад 2 мільйони збитків: ДБР завершило розслідування справи про протигази для Нацгвардії
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо ексзаступника начальника одного з представництв Міноборони. Чоловіка звинувачують у недбалому ставленні до військової служби, що завдало державі понад 2 мільйони гривень збитків.
Слідчі з'ясували, що чоловік під час закупівель протигазів для Нацгвардії визначив завищену ціну. Про це повідомляє ДБР.
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Деталі справи
Слідство встановило, що військовому представництву у квітні 2018 року доручили визначити рівень договірної ціни на військові протигази за фактичними витратами підприємства-виробника.
Заступник начальника у листопаді 2018 року недбало поставився до військової служби, неналежно перевірив надані підприємством-виробником документи, внаслідок чого ціну на виготовлення протигазів суттєво завищили. Відтак, державі завдали понад 2 мільйони гривень збитків.
Під час досудового розслідування збитки державі було відшкодовано в повному обсязі,
– пояснили у ДБР.
Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
ДБР завершило розслідування щодо посадовця Міноборони / Фото ДБР
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