Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо ексзаступника начальника одного з представництв Міноборони. Чоловіка звинувачують у недбалому ставленні до військової служби, що завдало державі понад 2 мільйони гривень збитків.

Слідчі з'ясували, що чоловік під час закупівель протигазів для Нацгвардії визначив завищену ціну. Про це повідомляє ДБР.

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Деталі справи

Слідство встановило, що військовому представництву у квітні 2018 року доручили визначити рівень договірної ціни на військові протигази за фактичними витратами підприємства-виробника.

Заступник начальника у листопаді 2018 року недбало поставився до військової служби, неналежно перевірив надані підприємством-виробником документи, внаслідок чого ціну на виготовлення протигазів суттєво завищили. Відтак, державі завдали понад 2 мільйони гривень збитків.

Під час досудового розслідування збитки державі було відшкодовано в повному обсязі,

– пояснили у ДБР.

Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.



ДБР завершило розслідування щодо посадовця Міноборони / Фото ДБР