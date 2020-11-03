За інформацією українських ЗМІ, виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов підписав указ про звільнення свого заступника Олександра Бабікова. Останній раніше був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Сухачов підписав такий наказ пізно увечері у п'ятницю, 30 жовтня, не ознайомивши з ним Бабікова. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в ДБР.

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Підставою є нібито постійний конфлікт інтересів через роботу в адвокатському об'єднані "Аверлекс". Хоча в Бабікова є всі документи, які це спростовують,

– повідомило джерело.

За наданою інформацією, сам заступник тимчасового очільника ДБР перебуває на лікарняному, а наказ не реалізований і "не має юридичного підґрунтя".

Джерела видання стверджують, що проблеми в Олександра Бабікова розпочалися через активність у декількох справах, зокрема й у питанні російських вагнерівців у Білорусі.

Натомість очільника Держбюро Олексія Сухачова називають близьким до куратора силовиків в Офісі президента Олега Татарова – ексчиновника МВС за часів Віктора Януковича.