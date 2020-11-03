Керівник ДБР підписав указ про звільнення скандального заступника Бабікова, – ЗМІ
За інформацією українських ЗМІ, виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов підписав указ про звільнення свого заступника Олександра Бабікова. Останній раніше був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.
Сухачов підписав такий наказ пізно увечері у п'ятницю, 30 жовтня, не ознайомивши з ним Бабікова. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в ДБР.
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Підставою є нібито постійний конфлікт інтересів через роботу в адвокатському об'єднані "Аверлекс". Хоча в Бабікова є всі документи, які це спростовують,
– повідомило джерело.
За наданою інформацією, сам заступник тимчасового очільника ДБР перебуває на лікарняному, а наказ не реалізований і "не має юридичного підґрунтя".
Джерела видання стверджують, що проблеми в Олександра Бабікова розпочалися через активність у декількох справах, зокрема й у питанні російських вагнерівців у Білорусі.
Натомість очільника Держбюро Олексія Сухачова називають близьким до куратора силовиків в Офісі президента Олега Татарова – ексчиновника МВС за часів Віктора Януковича.
Що відомо про Бабікова?
Юриста називали наступником Ірини Венедіктової в Державному бюро розслідувань. Втім він так і не зміг очолити ДБР й став першим заступником тимчасового очільника органу.
Причиною такого повороту подій, імовірно, став висновок НАЗК, за яким у Бабікова є конфлікт інтересів через справи Майдану й роботу на Віктора Януковича.
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