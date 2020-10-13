Група DCH Олександра Ярославського, завершила підготовчі роботи і приступила до організації виробництва сучасних українських трамваїв на базі "Екополіса ХТЗ" в Харкові.

Сьогодні виробничу площадку показали журналістам. Як повідомлялося раніше, це спільний проєкт місцевої влади Харкова і DCH, а "Екополіс ХТЗ" входить в число пріоритетних проєктів стратегії розвитку міста, передає Status Quo.

"Я – прихильник конкретних дій, все це бачили на прикладі Євро-2012. Коли був побудований готель, обвилися аеропорт і стадіон. Євро закінчилося, а люди і сьогодні, через роки, користуються всім. Не святі горшки ліплять. Місто в особі Геннадія Кернеса і Ігоря Терехова звернувся до мене з таким проханням про ідею створення трамваїв. Я підтримав. І вже скоро про наш новий харківський трамвай дізнаються всі", – сказав на відкритті виробничої площадки Олександр Ярославський, власник і президент DCH.



У Харкові організовують трамвайне виробництво

Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова, так схарактеризував проєкт: "Проєкт з випуску нових трамваїв не здійснився б без енергії Олександра Ярославського і завзятості Геннадія Кернеса. А це – розвиток харківської промисловості і турбота про навколишнє середовище, адже трамвай – найбільш екологічний вид транспорту. А ще це – мегарозвиток комунального транспорту і турбота про наших городян, які ним користуються".

Роботу з організації трамвайного виробництва розпочали зі створення необхідної технічної документації.

"Ми перебуваємо на території майбутнього цеху, в якому власне і буде відкрите провадження сучасних трамваїв. Тут мають бути ремонтні роботи у великому обсязі, це не проблема. Виробництво буде комплексним – "проєктування – виробництво – випуск". Наш трамвай повинен бути кращим, аніж європейські моделі за ціною і якістю. Через 1,5 – 2 роки плануємо почати серійне виробництво", – розповів Андрій Коваль, генеральний директор ХТЗ, на території якого організують виробництво.

Як повідомляють в DCH, Олександр Ярославський планує інвестувати у виробництво сучасних низькопольних трамваїв близько 5,5 мільйонів євро. Інжиніринговий та консультаційний супровід проєкту здійснюватимуть зарубіжні партнери з Чехії.



Ярославський планує інвестувати у виробництво 5,5 мільйонів євро

"Трамвайне виробництво стане першим резидентом індустріальної частини бізнес-парку "Екополіс ХТЗ", окрім самого Харківського тракторного заводу. Крім того, у нас багато глобальних технологічних компаній, з якими ми готуємося співпрацювати. Наприклад, сьогодні підписали меморандум з Hewкlett Packard Enterprise. Ми повністю відкриті в роботі для своїх партнерів", - повідомив Віталій Баранніков, директор керуючої компанії "Екополіса ХТЗ".

За оцінками експертів, рухомий склад трамваїв у 14 українських містах, що використовують цей вид транспорту, серйозно зношений. Понад 90% вагонів старші 20 років, понад 50% з них потребують термінової заміни. В Україні немає свого виробництва трамвайної техніки, потреба країни покривається за рахунок вагонів категорії second hand.



У Харкові приступили до організації виробництва сучасних українських трамваїв на базі "Екополіса ХТЗ"

"Екополіс ХТЗ" – це довгостроковий інвестиційний проєкт групи DCH Олександра Ярославського, який передбачає глибокий редевелопмент території легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ). Він дозволить створити принципово нову інноваційну ділову екосистему світового рівня для розвитку високотехнологічного виробництва, бізнесу і досліджень. Плановий обсяг інвестицій до 2033 року складе понад 1 мільярд доларів. На базі "Екополіса ХТЗ" реалізується національний проєкт "Українська Кремнієва Долина", ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.