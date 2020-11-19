Упродовж попередньої доби 18 листопада проросійські бойовики на Донбасі лише одного разу порушували режим припинення вогню. Від початку поточної доби 19 листопада жодних порушень українські воїни не за фіксували – по всій лінії можна було спостерігати тишу.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 19 листопада повідомили у пресцентрі Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де та з чого били окупанти 18 листопада

У районі Мар'їнки бойовики застосували стрілецьку зброю.

У штабі підкреслюють, що постріли не становили загрози життю та здоров'ю українських захисників. Тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Збройних сил, інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням,

– наголосили в Об'єднаних силах.

Ситуація на Донбасі станом на ранок 19 листопада: дивіться відео зведення пресцентру Об'єднаних сил

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Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу