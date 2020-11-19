Бойовики й надалі порушують режим тиші: де відбулися обстріли
Упродовж попередньої доби 18 листопада проросійські бойовики на Донбасі лише одного разу порушували режим припинення вогню. Від початку поточної доби 19 листопада жодних порушень українські воїни не за фіксували – по всій лінії можна було спостерігати тишу.
Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 19 листопада повідомили у пресцентрі Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці штабу.
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Де та з чого били окупанти 18 листопада
- У районі Мар'їнки бойовики застосували стрілецьку зброю.
У штабі підкреслюють, що постріли не становили загрози життю та здоров'ю українських захисників. Тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Збройних сил, інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням,
– наголосили в Об'єднаних силах.
Ситуація на Донбасі станом на ранок 19 листопада: дивіться відео зведення пресцентру Об'єднаних сил
Як минула попередня доба Порушення "тиші" на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів
Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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