Рятувальники попереджають про сильний туман протягом ночі й дня 29 жовтня. Негода вдарить по півтора десятку областей України. Через це можливі проблеми з рухом транспорту.

Густий туман 29 жовтня оцінили І рівнем небезпеки – жовтим. Щодо негоди застерігають Державна служба з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентр. Зверніть увагу В Україну йде сильне похолодання й дощі: прогноз Детальніше про туман: Він буде густим протягом усієї доби 29 жовтня, може затягнутися й на наступну ніч.

Видимість через туманне "полотно" становитиме в різних регіонах 200 – 500 метрів.

ДСНС застерігає, що погані погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. В яких регіонах буде густий туман: Закарпатська,

Львівська,

Волинська,

Рівненська,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Чернівецька,

Хмельницька,

Житомирська,

Вінницька,

Одеська,

Миколаївська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Київська області,

місто Київ.

У яких регіонах чекати густий туман 29 жовтня / карта від Укргідрометцентру