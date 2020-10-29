Сильний туман може порушити рух транспорту: де чекати негоду
Рятувальники попереджають про сильний туман протягом ночі й дня 29 жовтня. Негода вдарить по півтора десятку областей України. Через це можливі проблеми з рухом транспорту.
Густий туман 29 жовтня оцінили І рівнем небезпеки – жовтим. Щодо негоди застерігають Державна служба з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентр.
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Детальніше про туман:
- Він буде густим протягом усієї доби 29 жовтня, може затягнутися й на наступну ніч.
- Видимість через туманне "полотно" становитиме в різних регіонах 200 – 500 метрів.
- ДСНС застерігає, що погані погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
В яких регіонах буде густий туман:
- Закарпатська,
- Львівська,
- Волинська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька,
- Хмельницька,
- Житомирська,
- Вінницька,
- Одеська,
- Миколаївська,
- Кіровоградська,
- Черкаська,
- Київська області,
- місто Київ.
У яких регіонах чекати густий туман 29 жовтня / карта від Укргідрометцентру