Де лікують потерпілих від вибуху та які села без газу: деталі від глави Харківської ОДА
У Березівському, що на Харківщині, 28 жовтня стався вибух газу. Двоє постраждалих госпіталізували у лікарню Дергача, ще сімох – Харкова. Крім того, без газу залишилися низка сіл.
Що відомо про постраждалих у результаті вибуху
На території газорозподільчої підстанції у селі Березівське Дергачівського району, де 28 жовтня стався вибух, тривають роботи з ліквідації аварії. Про це у телеграмі повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.
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Він уточнив, що загинули двоє людей, а постраждали – 9.
Потерпілі направлені в медзаклади для надання допомоги. Двоє перебувають у Дергачі, сімох доставили до Харківської МКЛ швидкої та невідкладної допомоги,
– розповів Кучер.
Та додав, що двоє з них перебувають у важкому стані. Очільник ОДА запевнив, що усім постраждалим нададуть медичну та матеріальну допомогу.
На місці вибуху працюють підрозділи ДСНС та бригади Центру медицини катастроф.
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Багато сіл – без газу
Внаслідок вибуху без газу залишилися 3500 людей.
Газопостачання тимчасово вимкнули у таких населених пунктах:
- Дворічний Кут;
- Григорівка;
- Пересічне;
- Південний;
- Вільшани;
- Протопопівка;
- Ярошівка;
- Гуківка;
- Тернова;
- Польова.
Наслідки аварії, обіцяє Кучер, усуватимуть якнайшвидше. Вже 29 жовтня газопостачання житлових будинків мають відновити.
Вибух газу на Харківщині: що відомо
- Він стався на газопереробній станції в Дергачівському районі Харківської області о 11:35 28 жовтня.
- Загинули двоє людей, постраждали ще 9 людей, у кожного з них різні типи травм.
- Поліцейські вже відкрили кримінальну справу.