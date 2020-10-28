У Березівському, що на Харківщині, 28 жовтня стався вибух газу. Двоє постраждалих госпіталізували у лікарню Дергача, ще сімох – Харкова. Крім того, без газу залишилися низка сіл.

Що відомо про постраждалих у результаті вибуху

На території газорозподільчої підстанції у селі Березівське Дергачівського району, де 28 жовтня стався вибух, тривають роботи з ліквідації аварії. Про це у телеграмі повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

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Він уточнив, що загинули двоє людей, а постраждали – 9.

Потерпілі направлені в медзаклади для надання допомоги. Двоє перебувають у Дергачі, сімох доставили до Харківської МКЛ швидкої та невідкладної допомоги,

– розповів Кучер.

Та додав, що двоє з них перебувають у важкому стані. Очільник ОДА запевнив, що усім постраждалим нададуть медичну та матеріальну допомогу.



На місці вибуху працюють підрозділи ДСНС та бригади Центру медицини катастроф.

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Багато сіл – без газу

Внаслідок вибуху без газу залишилися 3500 людей.

Газопостачання тимчасово вимкнули у таких населених пунктах:

Дворічний Кут;

Григорівка;

Пересічне;

Південний;

Вільшани;

Протопопівка;

Ярошівка;

Гуківка;

Тернова;

Польова.

Наслідки аварії, обіцяє Кучер, усуватимуть якнайшвидше. Вже 29 жовтня газопостачання житлових будинків мають відновити.

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